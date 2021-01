O Presidente cessante "incitou uma insurreição armada contra o país", acusa Nancy Pelosi juntando-se a todos que pedem que o vice-presidente recorra à 25ª emenda.

Congresso avança para 'impeachment' de Trump se ele não for afastado

Lusa O Presidente cessante "incitou uma insurreição armada contra o país", acusa Nancy Pelosi juntando-se a todos que pedem que o vice-presidente recorra à 25ª emenda.

A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciou hoje que o Congresso abrirá um processo de ‘impeachment’ caso o vice-Presidente Mike Pence recuse recorrer à 25.ª Emenda para remoção do Presidente cessante, Donald Trump, do cargo.

Pelosi juntou-se hoje aos que pedem à Administração para invocar a 25.ª Emenda da Constituição norte-americana para forçar Trump a sair da Presidência, um dia depois de apoiantes deste terem invadido o Capitólio.

“O Presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição armada contra o país. Qualquer dia pode ser um episódio de terror para o país”, afirmou Pelosi no Capitólio.

A 25.ª Emenda permite que o vice-Presidente e a maioria da Administração declarem o Presidente inapto para o cargo, tornando-se o vice-Presidente no Presidente interino.

Para o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, Donald Trump de ter desencadeado na quarta-feira “um ataque sem precedentes à democracia”, considerando ter-se tratado de um dos dias mais “sombrios da história do país.

“Ontem foi um dos dias mais sombrios da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos”, afirmou Joe Biden numa declaração ao país, um dia depois dos protestos que ocorreram no Capitólio, na cidade de Washington.

O Presidente cessante Donald Trump é acusado de ter sido o mentor da iniciativa que levou um grupo dos seus apoiantes a entrar em confronto com as autoridades, invadindo o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos quatro pessoas morreram na invasão do Capitólio, anunciou a polícia, que deu conta de que tanto as forças de segurança, como os apoiantes de Trump utilizaram substâncias químicas durante a ocupação do edifício.

