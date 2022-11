Os manifestantes chegaram a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.

Manifestações

Confrontos violentos entre polícia e manifestantes na China

Lusa Os manifestantes chegaram a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.

Cantão, a maior cidade do sul da China, voltou a registar confrontos violentos entre manifestantes e agentes da polícia, depois de um fim de semana marcado por manifestações em todo o país contra a estratégia ‘zero covid’.

Os vídeos mostram manifestantes a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

As cenas foram registadas no distrito de Haizhu, que foi alvo nas últimas semanas de confrontos violentos entre grupos de trabalhadores migrantes, oriundos de zonas rurais pobres, e as forças de segurança. O distrito está sob um bloqueio altamente restritivo há várias semanas, no âmbito da estratégia de ‘zero casos’ de covid-19 vigente na China.

Universidades mandam estudantes para casa para travar protestos na China O objetivo do regime chinês é dispersar o ativismo contra a estratégia "covid zero" que está presente, sobretudo, entre os jovens.

A China aumentou a presença policial nas principais cidades, na sequência de manifestações que ocorreram no último fim de semana. Houve 43 protestos em 22 cidades chinesas entre sábado e segunda-feira.



As manifestações começaram após um incêndio mortal, num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Os manifestantes disseram que os bloqueios no bairro, no âmbito das medidas de prevenção epidémica, atrasaram o acesso do camião dos bombeiros. Os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada.

No entanto, os protestos, numa escala inédita no país desde as manifestações pró-democracia de 1989, são apenas o culminar de meses de crescente descontentamento popular.

Ao abrigo da política de ‘zero casos’, a China impõe o bloqueio de bairros ou cidades inteiras, a realização constante de testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e respetivos contactos diretos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.

No distrito de Haizhu, em Cantão, vivem mais de 1,8 milhão de pessoas. No início de novembro, os manifestantes de um bairro tinham já derrubado um veículo da polícia e as barreiras colocadas em torno das suas áreas de residência, levando à intervenção da polícia de choque.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.