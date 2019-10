Confrontos na Catalunha alastram ao País Basco

A situação na Catalunha continua explosiva e alastra ao País Basco. Depois de uma noite de batalha campal em Barcelona, esta manhã um grupo de jovens bascos cortou a linha do comboio em Vitória com gritos independentistas e ao começo da tarde houve carga policial em Bilbau.

A situação na Catalunha continua explosiva e alastra ao País Basco. Depois de uma noite de batalha campal em Barcelona, esta manhã um grupo de jovens bascos cortou a linha do comboio em Vitória com gritos independentistas e ao começo da tarde houve carga policial em Bilbau.

A situação na Catalunha é explosiva e ameaça alastrar para o País Basco. Na terceira noite de confrontos nas ruas catalãs entre independentistas e forças policiais, viveram-se momentos de grande tensão, sobretudo, em Barcelona onde a polícia de choque carregou várias vezes sobre os manifestantes.

É a resposta dos catalães contra a sentença de até 13 anos de prisão para vários ex-governantes e líderes independentistas da região. Durante a noite foram várias as barricadas incendiadas com contentores e automóveis carbonizados.

O balanço oficial aponta para 33 detenções e 96 feridos, onde se inclui uma jornalista. Desses, dois ficaram com lesões depois de terem sido atropelados por duas carrinhas do corpo de intervenção da polícia em Tarragona. Uma mulher foi atingida com uma bala de borracha na cabeça.

Esta manhã, milhares de catalães enchiam várias auto-estradas rumo a Barcelona naquilo a que chamam “Marchas pela Liberdade” e que partiram ontem de Girona, Vic, Berga, Tàrrega e Tarragona. Os organizadores dizem estar inspiradas na marcha do sal, liderada por Mahatma Ghandi, em 1930, na Índia, e esperam chegar amanhã à capital catalã.

Também para sexta-feira, as centrais sindicais CSC e IAC anunciaram uma greve geral que ameaça paralisar ainda mais a economia e os serviços. Da mesma forma, amanhã é o último dos três dias de boicote dos estudantes às aulas.

Milers d'estudiants recorren el centre de Barcelona. Crits de "llibertat presos polítics" i "vergonya em faria ser policia" en passar davant de la comissaria de Via Laietana #SentenciaProces @324cat #tntv3 pic.twitter.com/0WwmEgEB7k — Bernat Rexach (@bernatrexach) October 17, 2019

Jovens invadem linha de comboio no País Basco

A tensão independentista alastrou também para as ruas do País Basco onde esta manhã cerca de uma centena de jovens ocupou os carris da estação de comboios de Vitória enquanto gritavam pela independência e contra a prisão dos líderes catalães. Pelo menos, 17 jovens foram detidos de acordo com o ABC.

Já em Bilbau, uma manifestação em solidariedade com jovens independentistas presos acabou com uma carga policial quando também se gritavam consignas a favor da independência da Catalunha e do País Basco.

Cargas policiales en la concentración de Bilbao contra las sentencias de los presos políticos catalanes y los jóvenes de Altsasu.



Vía @EcuadorEtxea pic.twitter.com/YkpLxzJ9bT — Superwoman Roja (@superwomanroja) October 17, 2019

Confrontos em Madrid



Milhares de pessoas concentraram-se pacificamente nas Portas do Sol, em Madrid, em solidariedade com a Catalunha, no fim de tarde de quarta-feira, quando um grupo de extrema-direita agrediu vários dos presentes, o que levou a violentos confrontos. A polícia acabou por carregar várias vezes sobre quem se manifestava ao longo de várias horas.



Esto parecerá Cataluña, pero no señoras y señores, es MADRID. Da igual de donde seas y creas o no en la independencia, la policía va a saco a por todo el que crea en la democracia. pic.twitter.com/XM3klCepOG — Charlie Criticón (@elpetitcatala) October 16, 2019

Bruno Amaral de Carvalho

