Confrontos entre polícia e manifestantes marcam 1º de maio em Berlim

Mais de 5 mil policias foram mobilizados para impedir o desfile do Dia do Trabalhador no bairro de Kreuzberg,

Os confrontos na capital alemã começaram logo na véspera do 1º de maio na chamada Noite de Walpurgis, depois de se terem registaram-se algumas altercações em torno de uma casa ocupada no distrito de Friedrichhain. Segundo a imprensa local, a intervenção das autoridades pretendia impedir uma concentração da esquerda.

Esta sexta-feira, as autoridades de Berlim ordenaram uma operação com mais de 5.000 elementos para impedir as marchas do 1.º de Maio no bairro multiétnico de Kreuzberg.

As imagens dos confrontos entre os milhares de agentes e os manifestantes remetem para a década de 80 e 90, quando as celebrações do Dia do Trabalhador terminavam em autênticas batalhas campais entre a polícia

"As multidões com manifestantes representam um grande risco de infecção. O 1º de Maio não deve se tornar o Ischgl de Berlim", em referência à estação de austríaca de esqui que foi foco da doença, já tinha alertado o secretário de segurança adjunto do prefeito de Berlim, Andreas Geisel.

Nem a distância de segurança que as muitas centenas de manifestantes guardaram entre si, evitou uma reação violenta. Não há, para já, registo de qualquer detenção.

Num protesto "diferente", a Confederação dos Sindicatos Alemães (DGB), optou por uma iniciativa virtual de três horas, transmitida em várias plataformas na Internet.

O sindicato alertou para a destruição de empregos que acompanha a pandemia.

"Precisamos de um plano conjuntural que garanta empregos e evite que a coesão social seja destruída", afirmou o presidente da DGB, Reiner Hoffmann. "É a primeira vez na história da nossa organização que não estamos nas ruas", lembrou Hoffmann, tendo acrescentado, tendo por base as previsões do Governo, que "a Alemanha viverá este ano a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, com uma diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,3%".

O presidente da DGB, organização com quase seis milhões de membros, saudou as ações da coligação liderada pela chanceler Angela Merkel para proteger as empresas, mas, ao mesmo tempo, impedir demissões em massa.

O regime de jornada reduzida, ou "kurzarbeit", é uma das fórmulas ativadas pelo Governo alemão para impedir que a paralisação da atividade económica resultante da pandemia gere despedimentos em massa.

Essa modalidade implica que o Estado assuma temporariamente entre dois terços ou até 80% do salário do trabalhador, o que alivia a situação das empresas, sendo que 751.000 empresas já solicitaram este apoio, o que corresponde a 10,1 milhões de funcionários, segundo dados da Agência Federal do Trabalho (BA).

A taxa de desemprego na Alemanha subiu para 5,8% em abril, mais 0,9 décimas em termos homólogos, conforme foi anunciado quinta-feira.

