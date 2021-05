O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se para uma quarta sessão de emergência esta terça-feira.

Conflito Gaza. Ofensiva diplomática intensifica-se

A ofensiva da comunidade internacional intensificou-se esta terça-feira, numa tentativa de parar os bombardeamentos do exército israelita a Gaza e os ataques com foguetes palestinianos a Israel, sem qualquer sinal de pausa após uma semana de escalada mortífera.

Desde o início desta nova ronda de violência entre o Estado hebraico e grupos palestinianos na Faixa de Gaza, a 10 de Maio, foram mortas pelo menos 221 pessoas, na sua maioria palestinianos.

O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se para uma quarta sessão de emergência na terça-feira, enquanto os EUA ainda se recusam a adoptar uma declaração apelando para "o fim da violência".

O Presidente dos EUA Joe Biden, acusado pelo seu campo de falta de firmeza para com Israel, expressou o seu apoio a um "cessar-fogo" na segunda-feira, durante uma nova conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Mas no terreno, os protagonistas continuaram surdos a estas chamadas. "A nossa linha é continuar a atingir alvos terroristas", insistiu Netanyahu na segunda-feira à noite. Durante a noite, os ataques continuaram no enclave palestiniano: pouco depois da meia-noite, jactos de caça israelitas lançaram vários mísseis sobre edifícios na cidade de Gaza e as explosões incendiaram o céu do enclave costeiro, observaram jornalistas da AFP.

O bombardeamento do dia anterior atingiu os escritórios de Gaza da Sociedade do Crescente Vermelho do Qatar e a única clínica que efectuou o rastreio de Covid no enclave afectado pela pobreza, que está sob um bloqueio israelita há quase 15 anos.

O exército israelita anunciou que contou 90 foguetes disparados de Gaza entre segunda-feira e terça-feira contra território israelita, e atacou "65 alvos terroristas com 67 caças".

"Não podemos fazer mais nada senão ficar nas nossas casas, a morte pode vir a qualquer momento", disse Rouba Abu Al-Auf em Gaza. "O bombardeamento é uma loucura e não discrimina entre as pessoas".

Os mísseis israelitas deixaram crateras na estrada em locais e danificaram fortemente a rede eléctrica, mergulhando Gaza de novo na escuridão próxima. Para além da crise de segurança, existe o risco de uma crise humanitária, com quase 40.000 palestinianos deslocados e 2.500 pessoas que perderam as suas casas nos bombardeamentos.

O movimento islâmico Hamas, no poder em Gaza, ameaçou lançar novos foguetes na direcção de Telavive se a força aérea israelita não deixasse de "atacar civis", enquanto os seus mísseis caíam à dúzia no sul de Israel. O exército disse ter como alvo aquilo a que chamou "o subterrâneo", túneis subterrâneos que Israel disse permitirem ao movimento islamista mover as suas munições, bem como as casas dos comandantes do Hamas, alegando que alguns eram utilizados para "armazenar armas".

Desde o início das hostilidades a 10 de Maio, 212 palestinianos foram mortos em Gaza, incluindo pelo menos 61 crianças, e mais de 1.400 feridos, de acordo com um relatório palestiniano. Do lado israelita, 10 pessoas foram mortas, incluindo uma criança, e 294 ficaram feridas após disparos de foguetes. Numa outra frente, foram disparados novos foguetes do sul do Líbano em direcção a Israel, mas não caíram em território israelita, disse o exército, relatando fogo retaliatório na direcção do "ponto de lançamento" dos projécteis.

Diplomacia "discreta"

Na Cisjordânia, um território palestiniano ocupado por Israel desde 1967, o Presidente Mahmoud Abbas pediu ao enviado norte-americano Hady Amr uma "intervenção" de Washington. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, defendeu a abordagem diplomática "discreta" mas "intensiva" de Washington em relação a esta questão.

Os presidentes franceses e egípcios Emmanuel Macron e Abdel Fattah-Al-Sissi estão também a trabalhar numa mediação com vista a obter um cessar-fogo e pretendem procurar o apoio da Jordânia.

Outro canal foi aberto, através da ONU, com a ajuda do Qatar e do Egipto. Bruxelas, por sua vez, abordará o conflito em curso, o mais mortífero desde o Verão de 2014, numa reunião de emergência dos ministros dos negócios estrangeiros da UE, agendada para terça-feira.

O novo conflito irrompeu a 10 de Maio com uma barragem de foguetes do Hamas em Israel em "solidariedade" com centenas de manifestantes palestinianos feridos em confrontos com a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental.

A violência foi desencadeada pela ameaça de despejo de famílias palestinianas por colonos israelitas nesta área palestiniana ocupada por Israel durante mais de 50 anos. As hostilidades espalharam-se pela Cisjordânia, onde os confrontos com o exército israelita deixaram 20 pessoas mortas numa semana, de acordo com o último relatório palestiniano.

