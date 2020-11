Apesar de "distanciamento social" e "coronavírus" também estarem na lista, "confinamento" foi considerada a palavra que mais marcou o ano da pandemia.

Confinamento é a "palavra do ano" de 2020

Apesar de "distanciamento social" e "coronavírus" também estarem na lista, "confinamento" foi considerada a palavra que mais marcou o ano da pandemia. Contra apenas quatro mil utilizações em 2019, a palavra entrou no léxico do planeta com mais de 250 mil registadas em nove meses.

Contra todas as concorrentes, a palavra do ano escolhida pelos britânicos da HapperCollins foi "confinamento". Estabelecidas pelos lexicógrafos que estudam a evolução da língua inglesa, a lista dos vocábulos que mais marcaram o ano tinha outras palavras relacionadas com a pandemia, de resto, assunto incontornável em 2020.

"A língua é o reflexo do mundo que nos rodeia e 2020 foi dominado pela pandemia. Escolhemos 'confinamento' como palavra do ano porque resume a experiência partilhada por milhares de milhões de pessoas que tiveram de restringir a sua vida quotidiana para conter o vírus", referiu num comunicado a consultora de conteúdos linguísticos da editora do dicionário Collins, Helen Newstead.

Assim, "confinamento" acabou por destronar outras candidatas como "coronavírus", "distanciamento social", "trabalhador essencial" ou "auto isolamento".

"TitToker" entrou para a lista

Reflexo do ano do isolamento e da era das novas tecnologias, as redes sociais assumem cada vez mais um papel no vocabulário mundial. Conhecidos como "TitToker" os milhões de utilizadores do TikTok também entraram na disputa da "palavra do ano". Cada vez mais popular, o fenómeno sul-coreano que desde o final de 2000 atrai uma legião de fãs aos jantares espetáculo transmitidos na internet também entrou na lista das palavras mais usadas em todo o mundo. "Mukbang" que em coreano significa "comer" também rivalizou com "confinamento".

A abreviatura "BLM" também se destacou em 2020, lembrando outro marco do ano, que foram as manifestações do movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Contam) após o assassinato de George Floyd, afro-americano que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia branco em Mineápolis, no final de maio.

A última palavra da lista é"Megxit"- é uma contração de "Meghan" e "Exit" (saída), uma alusão ao "Brexit" - utilizada para referir a retirada da família real britânica por parte do príncipe Harry e da sua mulher Meghan, anunciada em janeiro.

Com Lusa

