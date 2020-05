O funcionário vive sozinho no 24º andar do hotel, desfrutando de uma vista incrível sobre Barcelona.

Confinado num hotel de luxo, trabalhador abre 1.400 torneiras de 5 em 5 dias

No âmbito das medidas de restrição impostas em Espanha para conter a propagação do novo coronavírus, o hotel de luxo W Barcelona, conhecido como Hotel Vela, fechou as suas portas no dia 17 de março e, desde então, Daniel Ordóñez tem estado confinado no interior do hotel garantindo a manutenção do estabelecimento até ao dia da sua reabertura, relata o The New York Times.

Como diretor de engenharia do estabelecimento, Ordoñez é responsável há mais de dois meses pela execução das tarefas de manutenção necessárias para evitar a deterioração das instalações. Uma destas tarefas é a supervisão das 1.400 torneiras do edifício, tarefa que deve ser realizada a cada cinco dias.

"Cada torneira tem de estar a funcionar durante cerca de cinco minutos, por isso a tarefa leva-me um dia inteiro. É provavelmente a parte mais aborrecida do meu trabalho, mas é necessária", explicou Ordóñez ao jornal norte-americano.

O funcionário vive sozinho no 24º andar do hotel, desfrutando de uma vista incrível sobre a cidade e das instalações de luxo, que custam em média cerca de 1.000 euros por noite. Para preparar os alimentos, tem à sua disposição uma gigantesca cozinha industrial e para manter a sua roupa limpa uma lavandaria muito bem equipada.

"Foi um pouco estranho ver as minhas meias a girar dentro da máquina de lavar a roupa numa grande lavandaria, mas também tive tempo para me habituar a isso", admitiu.

