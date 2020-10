Se o segredo de um bom falsificador está nos detalhes, este automobilista foi apanhado pela polícia porque se esqueceu de que fevereiro só tem até 29 dias.

Condutor falsifica vinheta do seguro automóvel com validade até 31 de fevereiro

Os agentes que fiscalizaram esta viatura devem ter ficado estupefactos quando olharam para o pára-brisas do condutor e viram a data de validade do seguro. A data marcava 31 de fevereiro quando o segundo mês do calendário só pode ter 28 ou 29 dias dependendo do ano.

Sem ter reparado neste pequeno detalhe, este automobilista de Valence, na região francesa de Drôme, foi apanhado pela polícia que efetuava uma operação stop na quarta-feira, de acordo com a RTL.

Infelizmente para o falsificador, os gendarmes não se esqueceram de quantos dias tem o mês de fevereiro e descobriram ainda que o condutor havia falsificado o controlo técnico do veículo.

