A tragédia aconteceu esta madrugada em Tirol do Sul, Itália, e os jovens era todos alemães que estavam de férias. O condutor acusou 1,9 g/l de álcool no sangue.

Condutor embriagado atropela turistas. Mata 6 jovens e faz 11 feridos

Um grupo de jovens turistas alemães regressava da discoteca em Tirol do Sul, Itália quando um condutor muito embriagado os atropela, matando seis dos jovens e deixando 11 feridos, alguns com gravidade.



O condutor que conduzia um potente automóvel a alta velocidade tem 27 anos e no local foi-lhe feito o teste de alcoolemia que acusou 1,9 g/l de álcool no sangue, de acordo com a polícia. Ficou logo detido sendo acusado de vários crimes de assassinato.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach

Os jovens feridos são todos alemães à exceção de dois que são locais. O grupo que estava numas miniférias de desportos de neve naquela localidade tinha descido de um autocarro e estava a atravessar a rua quando foi atropelado. Todos tinham idades entre os 19 e os 22 anos.

Esta zona que fica muito perto da fronteira com a Áustria, é famosa pela prática de desportos de inverno, sobretudo o Ski.

Cerca de 160 operacionais entre bombeiros e de serviços de emergência estiveram no local a prestar assistência.

A chanceler Angela Merkel já manifestou o seu pesar pela tragédia: "Uma noite feliz que termina em desastre. Eu luto com todos que perderam filhos, irmãos, amigos lá hoje à noite. Desejo a força lesionada e uma rápida recuperação ".

