O homem, na casa dos 30 anos, foi esta segunda-feira acusado de homicídio involuntário.

Tragédia

Condutor do carro que abalroou multidão na Bélgica foi detido

Redação O homem, na casa dos 30 anos, foi esta segunda-feira acusado de homicídio involuntário depois de, no domingo, avançar com o seu veículo sobre dezenas de pessoas que se preparavam para o desfile de Carnaval numa aldeia de La Louvière.

Paolo F., entusiasta do excesso de velocidade que já tinha, inclusive, tido a carta de condução revogada no passado, estaria a regressar da discoteca com o primo por volta das cinco da manhã (hora local) e não se terá apercebido de que estava a conduzir em direção a uma multidão, segundo disse Frank Discepoli, o seu advogado, à rádio belga RTBF.



Um carro avançou pelo meio da multidão na Bélgica. Há vários mortos Por volta das 5 da manhã de domingo, um carro atropelou um grupo de pessoas que se divertia no Carnaval em Strépy-Bracquegnies, uma aldeia no município belga de La Louvière. Entre as vítimas mortais há uma criança.

De acordo com Ignacio de la Serna, procurador-geral, o arguido estava “ligeiramente alcoolizado”. “Temos informações [de que] estas são pessoas que gostam de carros e velocidade. O que é surpreendente é a falta de travagem.”

O advogado de Paolo F. disse que o caso se baseia em “factos absolutamente acidentais”, tendo o juiz de instrução concluído, igualmente, que a causa da morte de seis pessoas foi um embate acidental e não um ato deliberado, como havia sido sugerido pela abertura imediata de uma investigação.

O primo do arguido, Nino, foi acusado de não ter prestado assistência a uma pessoa que estava em perigo, mas foi libertado sob supervisão judicial.

A tragédia abalou a aldeia de Strépy-Bracquegnies, no sul da Bélgica, quando esta se preparava para retomar os festejos de carnaval após a pandemia, e fez ainda dez feridos graves e 20 feridos ligeiros.

*Com AFP

