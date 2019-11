O corpo foi encontrado ao fim da tarde e elevou o número de vítimas mortais.

Condutor do camião que atravessou a ponte de Mirepoix-sur-Tarn também morreu

O corpo foi encontrado ao fim da tarde e elevou o número de vítimas mortais.

Além da menina de 15 anos, o condutor do camião que não respeitou as normas de segurança da ponte suspensa de Mirepoix-sur-Tarn e precipitou o colapso também morreu.

O corpo foi encontrado ao fim da tarde, mas só foi retirado do interior do camião durante a noite. De acordo com a BFM, a operação foi demorada porque a equipa de mergulhadores teve de lutar contra a corrente e a cabine do veículo pesado ficou compactada devido ao impacto da queda.

Outras nove pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade. A ponte "caiu abruptamente em poucos segundos", tinha sido inspecionada e "não tinham sido suscitados quaisquer problemas", segundo a secretária de Estado Emmanuelle Wargon, citada pela imprensa francesa.

Entretanto, o primeiro-ministro Édouard Philippe já fez saber que o governo abriu um "inquérito administrativo" para averiguar as causas do acidente.