Condutor alcoolizado do Luxemburgo investigado por acidentes na Alemanha

Um homem, de 42 anos, condutor de um automóvel Dácia de cor branca e com matrícula do Luxemburgo pode ter causados vários acidentes na estrada B51 de Bitburg, em direção a Prüm, na região fronteiriça da Renânia-Palatinado, na noite de quinta-feira.

De acordo com o comunicado da polícia alemã de Wittlich, ontem, por volta das 19h30 a polícia de Bitburg foi informada de que um veículo com matrícula luxemburguesa seguia com uma condução perigosa naquela estrada alemã.

O condutor, em questão, de 42 anos, e que seguia ao volante de um Dácia branco com matrícula do Luxemburgo, foi mandado parar pelas autoridades. A polícia verificou que o sujeito estava alcoolizado e o seu veículo apresentava vários danos compatíveis com um acidente rodoviário, ou vários, que terão ocorrido no percurso rodoviário entre o "Luxemburgo, Konz, a zona urbana de Trier e Bitburg", na quinta-feira, indica o relatório policial.

Apelo a testemunhas

De momento, a polícia não consegue precisar o local específico onde terá ocorrido o acidente ou acidentes. "Devido à incapacidade do condutor para conduzir não se pode excluir que outros utentes da estrada tenham sido colocados em perigo", avisa a polícia de Wittlich.

Por isso, as autoridades alemãs procuram agora testemunhas que possam fornecer informações "sobre a localização de um possível acidente ou os riscos" provocados pelo condutor alcoolizado do Dácia com matrícula do Luxemburgo. A polícia de Wittlich e Bitburg indica que as informações podem ser dadas pelo telefone 0049 06561-96850 ou através do email pibitburg.dgl@polizei.rlp.de.





