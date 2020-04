Condenado a três meses de prisão por roubar máscaras em Londres

Justiça britânica condenou um homem a três meses de prisão por ter roubado três máscaras de proteção contra a pandemia da covid-19 num hospital de Londres, informou a polícia.

Lusa Justiça britânica condenou um homem a três meses de prisão por ter roubado três máscaras de proteção contra a pandemia da covid-19 num hospital de Londres, informou a polícia.

Natural de Clapham, no sul de Londres, Lerun Hussain, de 34 anos, declarou-se culpado num tribunal de Londres quando foi acusado de ter roubado, no domingo à noite, máscaras cirúrgicas do King's College Hospital



Esta não foi a primeira vez que os tribunais ingleses mandaram prender pessoas por roubo de material de proteção contra o novo coronavírus, que já provocou a morte de mais de 6.000 pessoas no Reino Unido

Na semana passada, em Londres, um homem foi condenado a seis meses de prisão por tossir na direção de um polícia, depois de alegar estar infetado com o vírus.

Também na semana passada, um consultório médico do centro de Inglaterra pediu aos ladrões que devolvessem a única caixa de máscaras que tinha e que tinha sido roubada.

“A pessoa que roubou a única caixa de máscaras que tínhamos para todo o edifício, e que tinha sido gentilmente cedida pelo consultório de um dentista ontem à tarde, pode devolvê-la?”, escreveram os responsáveis do consultório numa mensagem publicada no Facebook.

“Precisamos de proteger o nosso pessoal, é o que nos permite mantermo-nos abertos”, acrescentaram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.





