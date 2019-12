O ilusionista foi reanimado no palco. As imagens estão a chocar as redes sociais, onde já se discutem os limites do programas de talentos.

Concorrente sofre paragem cardiorrespiratória em direto no Got Talent espanhol

As imagens estão a ser amplamente divulgadas nas redes sociais. A Atuação de um concorrente do Got Talent em Espanha esteve quase para acabar em tragédia, esta sexta-feira.

Pedro Volta estava a realizar um número de ilusionismo, que consistia em sair de um tanque de água fechado cadeado, quando perdeu a consciência. O momento que foi assistido, em direto, por milhares de pessoas está em destaque na imprensa espanhola.

Em palco e em directo do canal Telecinco, o homem ficou submergido num tanque de água trancado com um colete de forças vestido.

Após se ter conseguido libertar do colete, apanhou como previsto uma chave para abrir a tampa do tanque, mas, ao fim de cerca de um minuto e meio, não teve sucesso a abrir o cadeado e acabou por, entre convulsões, pedir ajuda, tentando respirar pelas brechas da tampa do tanque.

Vários membros da equipa técnica do programa tentaram ajudar o concorrente de imediato, segurando-lhe a cabeça, ao mesmo tempo que lhe pediam para manter a calma e tentar respirar pelas referidas brechas. Com o público em pânico, Pedro Volta acabou por perder a consciência.

Segundos depois, os serviços de socorro entraram no palco e conseguiram reanimar o homem. O ilusionista acabou por sair do tanque pelo próprio pé.

"Agora, estou bem. É uma atuação muito difícil e estive quase a conseguir. Estava tudo controlado, não se preocupem. Não brinco com a vida porque tenho uma grande equipa de profissionais ao meu lado com quem trabalho há um mês e meio", garantiu. Pedro Volta acrescentou ainda que não vai repetir esta atuação em particular porque considera que conseguiu "o mais importante" que foi superar o seu próprio medo. "A magia é uma Arte maravilhosa, os ilusionistas não são loucos, tentamos-nos superar. E o mais importante, um ilusionista quer surpreender o público e ir um pouco mais além", concluiu.

Pedro Volta deixou ainda claro que a sua ideia nunca tinha sido de ganhar o programa, mas sim de superar os seus medos e dar o exemplo à sua filha, de nove anos.

É de recordar que o ilusionista já tinha sido notícia há um ano, por ter estado quatro minutos em paragem respiratória após ter falhado o mesmo número de magia, desta vez, na rua.

