A 25 de julho de 2000, um avião Concorde despenhou-se nos arredores de Paris, matando 113 pessoas. Este sábado, quando se assinalam os 20 anos sobre o acidente, Gonesse presta-lhes homenagem.

Concorde. Há 20 anos um acidente acabava com o sonho supersónico

Em 2000, ocorria o primeiro acidente fatal com o avião supersónico Concorde. O aparelho da Air France, com destino a Nova Iorque, despenhava-se nos arredores de Paris pouco depois da descolagem, causando a morte a 113 pessoas.

O acidente - sobre o qual passam hoje 20 anos - marcaria o início do fim das viagens deste avião, que batia a barreira do som e cuja velocidade e altura atingidas provocavam forte impacto ambiental na camada do ozono e um nível de ruído muito superior ao das aeronaves comerciais normais.

Os custos financeiros, com a limitação do número de passageiros e o elevado preço dos bilhetes, contribuiriam para tornar este tipo de aviões cada vez menos atrativo e rentável para a maioria das companhias áreas. E o acidente mortal de 2000 puseram em causa a sua segurança, forçando uma paragem de um ano para melhorias técnicas, que ainda assim não se revelariam suficientes para um desinvestimento já anunciado.

O Concorde realizou voos comerciais entre 1976 e 2003, tendo sido operado apenas pela British Airways e pela Air France.







5 O voo 4590 do Concorde, operado pela Air France, fazia a ligação entre Paris e Nova Iorque, a 25 de julho de 2020, quando se despenhou após a descolagem, matando 113 pessoas Foto: AP

O voo 4590 do Concorde, operado pela Air France, fazia a ligação entre Paris e Nova Iorque, a 25 de julho de 2020, quando se despenhou após a descolagem, matando 113 pessoas Foto: AP









Acidente fatal

O avião, que conseguia fazer a ligação entre Nova Iorque e Londres em apenas 3 horas e meia, despenhou-se há 20 anos, logo após a descolagem do aeroporto Charles de Gaulle.

O voo 4590 saía de Paris com destino a Nova Iorque e caiu sobre um hotel, envolvido numa bola de fogo, visível em imagens no momento da partida.

O impacto da queda matou 100 passageiros, na sua maioria alemães, nove tripulantes e quatro pessoas em terra.



2 O presidente da Câmara de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, preside à cerimónia de homenagem às vítimas do Concorde, 20 anos depois Foto: AFP

O presidente da Câmara de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, preside à cerimónia de homenagem às vítimas do Concorde, 20 anos depois Foto: AFP
Familiares das vítimas estiveram presentes na homenagem. foto: AFP

Este sábado, familiares e autarcas prestaram homenagem às vítimas, numa cerimónia em Gonesse, perto do local do acidente, assinalando assim o 20º aniversário do desastre que vitimou 113 pessoas.

Com agências





