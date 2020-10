Swinoujscie, na Polónia, foi durante as duas guerras mundiais uma das bases mais importantes da Marinha alemã no mar Báltico.

Concluída com sucesso operação para neutralizar bomba da II Guerra Mundial

Lusa Swinoujscie, na Polónia, foi durante as duas guerras mundiais uma das bases mais importantes da Marinha alemã no mar Báltico.

Equipas de mergulhadores conseguiram hoje neutralizar com sucesso uma bomba datada da Segunda Guerra Mundial que tinha sido descoberta no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polónia, divulgou a Marinha polaca.

A operação subaquática inédita e particularmente delicada – que obrigou à retirada de várias centenas de pessoas num perímetro de alguns quilómetros - foi concluída sem danos, mesmo que, e apesar dos planos iniciais, a bomba com mais de cinco toneladas tenha acabado por ser detonada.

A bomba apelidada de “Tallboy”, que terá sido largada por um avião britânico em abril de 1945 e com uma capacidade de provocar um pequeno sismo, “pode ser considerada como neutralizada", indicou um porta-voz da 8.ª flotilha da defesa costeira polaca, Grzegorz Lewandowski.

Por razões de segurança, as equipas envolvidas na operação de neutralização excluíram desde o início o método tradicional de detonação, dadas as características do engenho (com mais de seis metros de comprimento) e da respetiva localização, a 12 metros de profundidade e próxima de casas residenciais e de infraestruturas importantes em terra.

As equipas optaram por um processo que consiste na combustão da carga a uma temperatura abaixo do limiar de detonação.

Finalmente, “o processo de deflagração transformou-se numa detonação", assinalou o porta-voz da Marinha polaca, frisando que o método foi realizado “sem risco para os elementos envolvidos diretamente na operação".

Um porta-voz da câmara de Swinoujscie indicou, por sua vez, em declarações à agência France Presse (AFP), que não foram registados “danos” pessoais ou materiais nos edifícios e infraestruturas desta cidade polaca portuária com 40.000 habitantes.

Devido ao elevado risco da operação, cerca de 750 residentes num perímetro de 2,5 quilómetros do local onde estava o engenho foram retirados das respetivas casas e o tráfego marítimo foi suspenso.

