Comunidade portuguesa na Alemanha defende “nova contagem” dos votos da emigração

Candidatos pelo círculo da Europa Filha de Salgueiro Maia candidata pelo Bloco de Esquerda

A filha do capitão de Abril Salgueiro Maia, a viver no Luxemburgo desde 2011, é uma das candidatas pelo Bloco de Esquerda no círculo da Europa. Catarina Salgueiro Maia é a terceira candidata na lista do BE para a emigração na Europa. Paulo Pisco, do PS, e Carlos Gonçalves, do PSD, actuais deputados pelo círculo da emigração, voltam a ser os cabeças de lista dos seus partidos para o círculo eleitoral europeu, reservado aos emigrantes.