Vários líderes mundiais reagiram ao ataque dos EUA, França e Reino Unido à Síria, durante a madrugada.

Mundo 3 min.

Comunidade internacional reage ao ataque à Síria

Vários líderes mundiais reagiram ao ataque dos EUA, França e Reino Unido à Síria, durante a madrugada.

"O uso de armas químicas é inaceitável e deve ser condenado. A comunidade internacional tem de idenificar e responsabilizar os autores dos ataques", escreveu o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, na sua conta do Twitter. Jean-Claude Juncker, apelou a um cessar-fogo “duradouro” na Síria, respeitado por todas as partes e que permita uma” solução política” liderada pela ONU para que a paz no país seja alcançada.

The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 de abril de 2018

“Nós estamos ao lado dos nossos aliados americanos, britânicos e franceses” que “assumiram as suas responsabilidades”, com uma “intervenção militar que era necessária e apropriada”, afirmou, em comunicado, Angela Merkel, chefe do Governo da Alemanha.

Também a Arábia Saudita manifestou o seu apoio aos ataques dos Estados Unidos, França e Reino Unido na Síria, considerando que são uma “resposta aos crimes do regime” sírio após o alegado ataque químico em Douma, afirmou um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, citado pela agência oficial Spa. Riade lamentou que a comunidade internacional tenha “ficado impotente” e não tenha “agido firmemente” contra o regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Já o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, em comunicado, que os ataques à Síria foram realizados sem qualquer enquadramento legal e constituem um “ato de agressão contra um estado soberano”. Moscovo insiste que não existiu qualquer ataque com armas químicas por parte de Damasco e acusou as potências ocidentais de tentarem procurar uma desculpa para executarem o ataque. O embaixador da Rússia em Washington, Anatoli Antonov, advertiu que este ataque “não ficará sem consequências”

A China criticou o ataque conjunto por considerar que viola a Carta das Nações Unidas e complica as negociações de uma solução para o conflito. “Qualquer ação militar unilateral sem o aval do Conselho de Segurança é contrária aos propósitos e princípios da Carta da ONU e viola os princípios e normas básicas do direito internacional”, afirmou em comunicado uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying.

O Governo iraniano advertiu para as “consequências regionais” do ataque ocidental à Síria, considerando-o uma “flagrante violação do direito internacional”. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Qasemi, denunciou, em comunicado, que o ataque realizado esta madrugada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França ignora "a soberania e a integridade territorial da Síria".

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghuta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à “ação monstruosa” realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar “o tempo que for necessário”.

Peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) tinham previsto iniciar hoje uma investigação sobre o alegado ataque com armas químicas. A missão recebeu um convite do Governo sírio, sob pressão da comunidade internacional.

Mais de 40 pessoas morreram e 500 foram afetadas no ataque de 07 de abril contra a cidade rebelde de Douma, em Ghuta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.

A oposição síria e vários países acusam o regime de Al-Assad da autoria do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que o ataque foi encenado com a ajuda de serviços especiais estrangeiros.

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.