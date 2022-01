O Ministério da Saúde encomendou 20 mil tratamentos do primeiro comprimido contra a covid-19, o Paxlovid. A primeira remessa deve chegar ainda este mês. As pílulas podem ser tomadas em casa, aos primeiros sintomas para evitar a doença grave e hospitalizações. "É um importante avanço", vinca o virologista Trung Nguyen, do Luxemburgo.

Nova arma

Comprimido anticovid chega ao Luxemburgo

O primeiro comprimido contra a covid-19 é tido pelos especialistas como uma arma muito promissora. Não é um substituto da vacina, mas sim o seu maior aliado, tratando-se do primeiro antiviral de toma oral contra a doença da pandemia.



As pílulas podem ser tomadas em casa, sob receita médica, aos primeiros sintomas da covid-19, para prevenir o desenvolvimento de doença grave, hospitalização ou mesmo morte. Estudos realizados mostram que o Paxlovid, da Pfizer, pode prevenir até 90% da doença grave.

O Ministério da Saúde do Luxemburgo já encomendou 20 mil tratamentos completos do Paxlovid, da Pfizer que irão chegando ao longo do ano, confirmou o porta-voz do ministério ao Le Quotidien. Os primeiros comprimidos Paxlovid podem ser entregues já em janeiro, segundo as estimativas do diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, ao Tageblatt.

Este medicamento, da Pfizer, ainda aguarda a aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA) mas é quase certo, que em breve, este regulador irá aprová-lo. Com a vaga intensa de infeções causadas pela variante Omicron, a Comissão Europeia deverá acelerar a aprovação deste fármaco, para evitar hospitalizações, pois o tratamento é feito em casa.

Doentes de risco com teste positivo

Numa primeira fase, os comprimidos deverão ser receitados a doentes de risco de desenvolver formas graves da infeção, por terem comorbidades e pessoas mais idosas. Segundo o Tageblatt o Ministério da Saúde equaciona ainda se, por agora, o medicamento estará disponível apenas nas farmácias hospitalares ou de forma mais abrangente, em todas as farmácias do país.

A farmacêutica Merck também já desenvolveu um antiviral semelhante, de seu nome Lagevrio, que também aguarda aprovação. Aliás, o regulador do Reino Unido já aprovou o comprimido da Merck. Neste país, a pílula foi licenciada para adultos com 18 anos ou mais com teste positivo para Covid-19 e com pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de doenças graves, como obesidade ou doenças cardíacas. Pacientes com Covid-19 leve a moderado tomariam quatro comprimidos do Lagevrio, duas vezes por dia durante cinco dias.

Em breve, estes dois comprimidos estarão disponíveis na Europa, tendo o Reino Unido já encomendado milhares de doses às duas farmacêuticas.

"Importante avanço"

O comprimido anticovid é "um importante avanço na luta contra a pandemia, sobretudo pode ser útil em caso de infeção, para proteger pessoas com alto risco de hospitalização ou morte que, por várias razões, não são imunes à covid-19. Os primeiros resultados do estudo classificam o tratamento como promissor, mas temos de aguardar a decisão das agências de medicamentos, para uso em caso de emergência sanitária", declarou ao Contacto o virologista Trung Nguyen, responsável pelo serviço de virologia e serologia do departamento de microbiologia do Laboratório Nacional de Saúde do Luxemburgo, em novembro passado. Contudo, alerta que a “prioridade continua a ser a vacinação para reduzir as infeções e evitar a sobrecarga hospitalar, os doentes graves e mortes".

Trung Nguyen realça ainda que o novo antiviral oral não é útil para os assintomáticos, "como não têm sintomas não se apercebem que foram infetados e não tomam o comprimido".

A Bélgica também já encomendou a primeira remessa de Lagevrio, mais especificamente “10 mil tratamentos” deste comprimido da Merk, que devem chegar já em janeiro, e está também em fase final de negociações com a Pfizer, declarou Dirk Ramaekers, porta-voz da task force “Covid Terapeutics” à imprensa.

Ambos os comprimidos da Pfizer e da Merck devem ser tomados durante cinco dias após os primeiros sintomas, várias cápsulas ao dia.

O preço que deverá ser idêntico para toda a Europa, ainda não está definido, mas nos EUA a Merck tenciona cobrar 712 dólares (622 euros) pelo tratamento completo do antiviral. Na Europa, o preço deverá ser reajustado e a despesa do tratamento deverá ser comparticipada pelos estados.

