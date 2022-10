A decisão, aprovada pelo Parlamento Europeu esta quinta-feira, prevê um regresso gradual às regras aeroportuárias do pré-covid.

Companhias aéreas europeias vão ter de utilizar 75% das 'slots'

As companhias aéreas terão de utilizar 75% das suas 'slots' (faixas horárias de descolagem e aterragem) a partir de 30 de outubro, sob pena de perdê-las na estação seguinte, e chegar aos 80% no verão de 2023, tal como acontecia antes da epidemia de Covid-19.

Com 457 votos a favor (3 contra e 3 abstenções), os deputados europeus, reunidos em sessão plenária em Estrasburgo, aprovaram estas novas regras na sequência de uma consulta informal prévia com o Conselho Europeu. Este organismo representativo dos Estados-membros deve, por sua vez, aprová-los.

Um regresso aos requisitos pré-covid, com pelo menos 80% das slots utilizadas, será aplicável a partir do verão. A Comissão Europeia tinha proposto em julho que este deveria ser o caso a partir de 30 de outubro.

A regra dos 80% foi suspensa em março de 2020, quando o tráfego aéreo parou repentinamente no início da pandemia de Covid-19, para impedir as companhias aéreas de operarem voos vazios, a fim de manterem as suas slots.

Níveis de tráfego aéreo entre 83% e 95% em outubro

Os transportadores foram então obrigados, a partir de 28 de março de 2021, a utilizar 50% dos seus slots a fim de os reter. Este nível foi então aumentado para 64% para a época de verão de 2022 (28 de março a 29 de outubro).

De acordo com o organismo de monitorização do tráfego aéreo Eurocontrol, os níveis de tráfego aéreo em outubro atingirão entre 83% e 95% dos níveis pré-pandémicos, informou o Parlamento Europeu.

No entanto, os eurodeputados decidiram que seriam possíveis exceções a este aumento das faixas horárias dos aeroportos em caso de emergências sanitárias, catástrofes naturais ou agitação política.

Além disso, está prevista a possibilidade de restabelecer a conectividade aérea entre a UE e a Ucrânia "no tempo apropriado", com "por exemplo, um período de recuperação de 16 semanas" antes que as regras de utilização das faixas horárias se apliquem novamente no espaço aéreo ucraniano.

