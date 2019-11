Começou esta sexta-feira o congresso anual da CDU, o partido que governa a Alemanha há 15 anos, com a saída de cena de Angela Merkel prevista para 2021.

Como será depois de Angela Merkel?

É inegável que a chanceler alemã, Angela Merkel, deixou uma marca na política europeia desde que assumiu a liderança do país há 15 anos quando ganhou as eleições pela primeira vez como candidata da União Democrática Alemã (CDU). Mas a fórmula vencedora tem vindo a esvaziar-se nos últimos anos com a perda de apoio nas urnas com o partido liderado agora por Annegret Kramp-Karrenbauer, também conhecida por AKK, a tentar encetar uma transição que se antevê difícil.

Este é um dos temas que está em cima da mesa do congresso anual da CDU que começou esta sexta-feira em Leipzig, situado no antigo território da República Democrática Alemã. A sangria de votos para a extrema-direita e para os ambientalistas dececionou uma parte do partido que assiste de forma impaciente à perda de influência. No congresso da formação política que governa a maior potência europeia, espera-se que algumas intervenções traduzam esse descontentamento. Apesar dos esforços da direção do partido para enviar uma mensagem de unidade, o declínio é evidente também nas sondagens. A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, atrai os mais conservadores e os Verdes, há vários meses que perseguem, em segundo lugar, com 22% a CDU que tem 26% das intenções de voto.

De acordo com o El País, a dúvida para muitos é se AKK será capaz de reverter a tendência e se é a pessoa certa para ser a próxima chanceler alemã. Ninguém antecipa grandes decisões ou mudanças bruscas neste congresso até porque Angela Merkel só abandona o cargo em 2021 e só então a corrida ao poder terá lugar. Como em todos os períodos de transição, nenhum candidato alternativo a AKK quer arriscar antes do tempo. O facto é que os jovens da CDU apoiam a ala mais conservadora e propõem que o candidato a chanceler seja votado pelos militantes do partido. A oposição interna a AKK entende que esta representa a continuidade e que Angela Merkel “social-democratizou” a CDU abrindo espaço ao reforço da extrema-direita que nas eleições de 2017 obteve 12,6% dos votos.

No fim deste mês, o parceiro minoritário do governo, o Partido Social-Democrata (SPD), elege os seus dirigentes e existe a possibilidade de os eleitos desta formação política dissolverem a coligação de governo e provocarem eleições antecipadas.

