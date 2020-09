Em cada país, são diferentes as medidas na hora de regulamentar o regresso às aulas no contexto da pandemia.

Mundo 6 min.

Como se faz o regresso à escola nos diferentes países

Em cada país, são diferentes as medidas na hora de regulamentar o regresso às aulas no contexto da pandemia.

Lavagem frequente das mãos, não partilhar brinquedos e distância de segurança. Estas são algumas das muitas medidas de segurança difíceis de aplicar a crianças com mais de seis anos que regressam às aulas. Agora, as creches e o primeiro ciclo da escola primária enfrentam um desafio muito complicado que não terá as mesmas regras em todos os países europeus, em que uns são mais restritivos do que outros.

Itália: divisão em grupos

No início de agosto, o Ministério italiano da Saúde aprovou um protocolo para o regresso às salas de aula de crianças com menos de seis anos de idade. Oferece diretrizes tanto para as creches (de três a seis anos) como para os centros de dia (de zero a três), embora para estes últimos não seja obrigatório. A distância é contemplada entre grupos e não entre indivíduos: cada turma terá um número fixo de alunos que manterão a mesma sala de aula e os mesmos professores durante todo o curso. Tal como em Espanha, os grupos de bolhas são encorajados. Além disso, os materiais didáticos e os brinquedos serão propriedade exclusiva de cada grupo. Haverá também turnos para o acesso ao refeitório.

Por outro lado, nem o uso de uma máscara nem o registo da temperatura serão imposição para alunos e funcionários, mas não podem ir à escola com sintomas de covid-19. Em certos momentos como durante a mudança de fraldas, recomenda-se o uso de luvas, óculos ou viseiras. Atualmente, estão a ser efetuados testes serológicos voluntários para o coronavírus entre todos os trabalhadores das escolas e institutos. A creche em Itália não é obrigatória mas tem uma elevada taxa de matrículas: no ano passado, cerca de um milhão de alunos entre os 3 e os 6 anos de idade foram matriculados.

França: professores com máscaras

O Governo de Emmanuel Macron estabeleceu o ensino obrigatório a partir dos três anos de idade. Até à idade de seis anos, as crianças estão no que se chama maternelle (pré-escolar). No ano letivo de 2018-2019, de acordo com os últimos números oficiais fornecidos, mais de 3,2 milhões de crianças até à idade de seis anos frequentaram a escola. Segundo o protocolo de saúde, as crianças com menos de 11 anos de idade não estão obrigadas a usar máscara e também não foi estabelecida uma distância mínima de segurança, uma vez que o objetivo é que todos os alunos possam ir para as aulas e que nenhuma sala de aula seja fechada devido à falta de espaço. Pelo contrário, todos os adultos, incluindo os educadores de infância, devem usar uma máscara em todas as áreas da escola. Recomenda-se a lavagem frequente das mãos, uma vez que nestas idades o gel hidroalcoólico deve ser utilizado "sob a supervisão de adultos". O número médio de alunos por turma é de 24 e, segundo o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, o corpo docente foi reforçado com 1.600 novos professores para o primeiro ciclo, o que inclui a pré-escola e o ensino básico (até aos 11 anos de idade).

Reino Unido: cada escola decide

O regresso às salas de aula no Reino Unido inclui também as crianças mais pequenas, que terão de tomar medidas de higiene extremas e minimizar ao máximo o contacto entre as diferentes classes e grupos etários. A máscara não é obrigatória para os professores, embora medidas de precaução adicionais sejam deixadas ao critério de cada escola. O Governo acredita que cabe aos pais decidir se trazem ou não os seus filhos para estes centros, embora os encoraje a fazê-lo a fim de lhes proporcionar uma rotina e encorajar o desenvolvimento das suas competências sociais. A Administração não recomenda a utilização de máscaras (excepto em circunstâncias muito específicas) e avisa mesmo que a sua utilização incorrecta pode aumentar acidentalmente o risco de transmissão do vírus. Não foram emitidas directrizes sobre a limitação do tamanho das turmas mas os últimos dados da empresa Ceeda (que mede o impacto da covid-19 no setor da educação infantil) indicam que quase metade dos centros planeia preencher apenas 50% das suas salas de aula.

Alemanha: máscara em áreas comuns

Professores e alunos devem usar máscaras, mas não na própria sala de aula, mas em áreas comuns tais como corredores, casas de banho ou salas de reunião. No entanto, a pedido dos pais, uma turma pode voluntariamente concordar em tornar a proteção da boca e do nariz obrigatória também para os professores na aula. Por outro lado, os estudantes não têm de respeitar a distância de segurança de um metro e meio.

No atual relatório de gestão do Instituto Robert Koch, o número de crianças e adolescentes que sofrem de covid-19 desde o início da pandemia na Alemanha está estimado em 8.169 (crianças menores de 10 anos) e 15.150 (crianças e adolescentes dos 10 aos 19 anos). Entretanto, 3.341 funcionários de instituições educativas adoeceram, 160 dos quais tiveram de ir para o hospital e sete morreram.

Países Baixos: pode vir até nós com uma constipação

Nos Países Baixos, os centros de até seis anos já estão em funcionamento. O Ministério da Educação diz que neste grupo etário as crianças podem vir com "uma constipação nasal sem febre, se não tiverem estado em contacto com alguém com coronavírus e não houver pessoas doentes em casa". As crianças não têm de manter a distância de um metro e meio entre elas ou com os professores, mas estes últimos devem observá-la entre si e os pais. É permitida a ginástica e o canto e é solicitada uma boa ventilação das instalações, lavagem frequente das mãos e dos brinquedos, e espirrar para o cotovelo. As máscaras não são obrigatórias e apenas um adulto deve trazer os filhos à escola e deixá-los à entrada, se possível.

Portugal: sem brinquedos de casa

Portugal manteve as regras para o regresso ao ensino pré-escolar e infantil que tinha definido em maio passado, quando o país começou a levantar as restrições ao confinamento geral obrigatório e as crianças mais novas, bem como os estudantes do ensino secundário, começaram a regressar à sala de aula. Cada grupo deve ter horários e circuitos de circulação específicos para entrar, comer e sair. Além disso, as autoridades aconselham que haja distanciamento social e que, quando tal não for possível devido à dimensão das salas de aula, os grupos sejam divididos para facilitar este processo. A comunidade educativa criticou esta recomendação face ao óbvio desafio logístico colocado pela escassez de recursos e pela idade das crianças.

Nas creches, as crianças devem estar descalças à entrada e usar outros sapatos exclusivos desse espaço. O transporte de brinquedos é proibido e todos os utensílios utilizados devem ser continuamente desinfetados. Apenas professores e funcionários são obrigados a usar uma máscara - não são mencionadas outras medidas de proteção. Ainda não há dados oficiais sobre as taxas de matrícula para este ano, mas no ano passado, durante a reabertura, menos de metade dos alunos do pré-escolar regressaram à escola.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.