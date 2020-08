Como pôde um adolescente de 17 anos assassinar dois manifestantes?

Kyle Rittenhouse, admirador de Trump, saiu da escola secundária e dirigiu-se a Kenosha com a sua espingarda automática para pôr fim aos protestos anti-racistas. Com apenas 17 anos, em momento algum a polícia, lhe tirou a arma. Leia aqui a cronologia dos acontecimentos trágicos.

Kyle Rittenhouse, admirador de Trump, saiu da escola secundária e dirigiu-se a Kenosha com a sua espingarda automática para pôr fim aos protestos anti-racistas. Com apenas 17 anos, em momento algum a polícia, lhe tirou a arma. Leia aqui a cronologia dos acontecimentos trágicos.

Foi num edifício de dois andares entre seis blocos castanhos em Antioch, Illinois, que Kyle Rittenhouse, um adolescente de 17 anos, foi levado pela polícia às cinco da manhã de quarta-feira para um centro de detenção para jovens em Lake County, no mesmo estado. Era aqui, em Antioch, entre Chicago e Milwaukee, que vivia com a sua mãe, o protagonista do trágico desenlace em Kenosha.

O jovem que deixou mortos dois manifestantes anti-racistas e ferido outro pôde viajar até à cidade vizinha com uma espingarda de assalto, passear-se entre os que protestavam contra os sete tiros pelas costas da polícia sobre o afro-americano Jacob Blake dias antes em Kenosha.

Agora aguarda uma resposta da justiça local sobre o pedido de extradição do estado vizinho. Enfrenta seis acusações, incluindo homicídio involuntário de primeiro grau, homicídio voluntário de primeiro grau e uma de tentativa de homicídio.

São necessários "cidadãos armados". "A polícia está em desvantagem e o nosso presidente da câmara falhou. Vamos pegar em armas e defender a nossa cidade", escreveu um grupo que se intitula Guarda Kenosha nas redes sociais. A localidade, a apenas 25 quilómetros de Antioch, ardia na terceira noite de protestos depois de um polícia branco ter alvejado o afro-americano Jacob Blake sete vezes nas costas, enquanto três dos seus filhos observavam tudo a partir do carro.

Rittenhouse foi um dos que respondeu ao apelo da extrema-direita. Simpatizante de Trump, o rapaz adorava a polícia e inscreveu-se como cadete num programa para adolescentes que querem entrar para as forças policiais. Numa foto de perfil do Facebook, ele empunhava sorridentemente a sua espingarda semi-automática com outro amigo também armado. "Dever. Honra. Coragem. O azul é matéria viva". Era o slogan que surgiu em resposta ao movimento Black Lives Matter contra a injustiça racial, que muda a cor preta para o azul do uniforme policial.

Quando leu que a polícia precisava de ajuda, colocou a sua espingarda de assalto e kit de primeiros socorros no carro e conduziu até Kenosha. Conduziu através dos parques industriais de Antioch. Deixou para trás a escola secundária que deixou mais cedo, Lakes Community High School, cuja entrada na quinta-feira a meio mastro tinha quatro grandes bandeiras americanas hasteadas, e onde a mãe, uma auxiliar de ação médica, tinha pedido uma ordem de proteção para o filho em janeiro de 2017 porque um colega de turma o chamou de "burro" e de "estúpido" ameaçando magoá-lo, conta o El País.

O primeiro destino quando chegou a Kenosha na terça-feira foi outra escola secundária, no centro da cidade, onde foi visto a ajudar a limpar grafittis da noite anterior. O que aconteceu a partir daqui foi reconstruído pela acusação graças a dezenas de vídeos de testemunhas que vieram a público. As gravações mostram Rittenhouse com membros de vários grupos armados. Não há provas até ao momento da relação do jovem com nenhuma das milícias que vieram fazer justiça pelas suas próprias mãos e que a polícia permitiu que permanecessem armados nas ruas apesar do recolher obrigatório.

Um vídeo mostra agentes da polícia agradecendo a Rittenhouse e outras milícias armadas desde um tanque, perguntando-lhes se precisavam de água e atirando-lhes uma garrafa. Os mesmos agentes ordenam então que outros civis abandonem a área porque "a área está fechada a todos". Apesar da sua aparência infantil, ninguém lhe pediu documentação sobre a espingarda de assalto, nem estavam interessados em saber se tinha 18 anos, idade neste estado a partir da qual se pode andar com este tipo de arma.

Num outro dos vídeos, filmado no dia anterior fora de um estabelecimento vandalizado, Rittenhouse explica qual é o seu "trabalho". "As pessoas estão feridas e o nosso trabalho é proteger este negócio. Parte do meu trabalho é também proteger as pessoas. Se alguém se magoar, vou em direção ao perigo. É por isso que tenho a minha espingarda. Também para me proteger, obviamente. Mas também tenho o meu kit médico", afirma.

A apenas dois quarteirões de distância está a Car Source, uma concessionária de carros usados, que na quinta-feira tinha dezenas de veículos reduzidos a cinzas. Ali, pouco antes da meia-noite, Rittenhouse confrontou os manifestantes. Um deles, Joseph Rosenbaum, de 36 anos, atirou-lhe um objeto. Alegadamente, lutaram. Ouviram-se tiros e Rosenbaum caiu no chão.

Rittenhouse pegou no telefone e, como se pode ver noutro vídeo, fez uma chamada. "Acabei de matar alguém", diz. Um grupo de manifestantes foi atrás do jovem, que correu pela rua até tropeçar e cair no asfalto. A partir dessa posição, voltou a abrir fogo. Anthony Huber, 26 anos, saltou sobre ele, bateu-lhe com o seu skate e tentou agarrar a arma. Mas Rittenhouse conseguiu escapar e deu-lhe um tiro no peito. Huber mal conseguiu dar alguns passos antes de cair morto.

Depois Rittenhouse, sentado no chão, aponta a sua espingarda a outro jovem, Gaige Grosskreutz, de 26 anos, que também tinha ido no seu encalço, mas que, vendo como Rittenhouse matou Huber, deu alguns passos de distância e ficou ali de braços erguidos. Apesar disso, recebeu um tiro na mesma, ficando ferido num braço.

Rittenhouse afastou-se do local, andando para trás e apontando a sua espingarda para as pessoas que ficaram na rua. Outro vídeo mostra-o a passar por um grupo de veículos da polícia com os braços levantados e a arma pendurada num dos ombros. Acaba de matar duas pessoas mas ninguém o pára. Tudo o que se pode ouvir é um oficial a dizer sobre um megafone: "Você com a espingarda, não pode estar aqui". Rittenhouse sai, entretanto, da zona quente de Kenosha e dirige-se para casa.

Agora as autoridades recebem uma chuva de críticas. O xerife do condado afirmou aos repórteres que dar água a milicianos armados não implicava uma autorização tácita para agir. "Damos água a todos", alegou. "Não precisamos de mais armas nas ruas na nossa comunidade", contestou o presidente da Câmara, John Antaramian. O chefe de Polícia, Dan Miskini,s argumentou que os civis armados estavam lá "a exercer o seu direito constitucional". Agora, alguns grupos de milicianos lançaram campanhas de angariação de fundos online para ajudar na defesa legal de Rittenhouse.

Nas suas contas nas redes sociais, além das armas e da polícia, o jovem mostrou uma terceira paixão: Donald Trump. Partilhou imagens no TikTok da primeira fila de um comício do Presidente em Iowa, em janeiro passado. "Não somos responsáveis pelo comportamento privado das pessoas que vêm aos nossos comícios, tal como Obama e Joe Biden não são responsáveis pelo comportamento privado das pessoas loucas que vão aos seus", disse Kellyanne Conway, conselheira do presidente, aos repórteres, cita o El País.

