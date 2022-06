Tudo o que é ilegal, mortífero e lucrativo floresce.

Como perder a Amazónia

Chico Mendes. A freira Dorothy Stang. José Cláudio da Silva. Luiz Alberto Araújo. Raimundo Santos Rodrigues. Dilma Ferreira. Paulo Paulino e Zezico Guajajara. Nazildo dos Santos Brito. Maxciel dos Santos. E agora, Dom Phillips e Bruno Pereira.

Esta é uma lista de protectores da floresta amazónica e dos povos indígenas que nela vivem. Pessoas comuns – mas extraordinárias, porque capazes do maior acto de altruísmo, que é arriscar a vida diariamente para defender aqueles que não se podem defender. Todos aqueles nomes foram assassinados a tiro, alguns deles foram torturados antes. Não são os únicos.

Madeireiros, garimpeiros, caça selvagem, contrabando de espécies protegidas, gângsteres e tráfico de droga. (...) Tudo o que é ilegal, mortífero e lucrativo floresce.

Desde 2014 já vai em mais de 700 o número de activistas assassinados, e com Bolsonaro a presidente do Brasil, o ritmo aumentou para um a cada dois dias, em média. Este é o mesmo máximo representante do Estado que uma vez disse "infelizmente o exército brasileiro não foi tão eficiente no extermínio dos índios como a cavalaria americana", e o mesmo Bolsonaro que passou a última semana a culpar as vítimas pelo seu próprio desaparecimento.

Dom Phillips, um conhecido jornalista musical convertido a defensor de causas ecologistas, e o respeitado activista Bruno Pereira, membro de uma organização de protecção das comunidades indígenas, estavam na extremamente remota região do Javarí recolhendo material para um livro de desenvolvimento sustentável: "Como Salvar a Amazónia".

Esta era suposto ser a viagem final pela floresta – mas afinal foi a sua última. Dom e Bruno encetaram, no domingo 5 de junho, o regresso à base na Atalaia do Norte, saindo da comunidade São Rafael; uma viagem de duas ou três horas de barco pelo curvilíneo rio Itaquaí. Nunca chegaram ao destino. No momento em que escrevo estas linhas, algumas das suas roupas foram recuperadas no rio, e há rumores não confirmados de que os seus corpos eviscerados já foram encontrados atados a árvores.

Um manifestante ergue um cartaz com os rostos de Dom Phillips e Bruno Pereira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Carl de Souza/AFP

O crime tem de nos deixar incandescentes de fúria. O assassinato destes dois homens casados e com filhos pequenos simboliza (mais uma vez) a situação desesperada em que vivem tanto a floresta como os seus habitantes originais. Javarí é uma região remota e sem outra lei que não a lei do mais forte. Ali, as vidas humanas, a fauna e a flora existem para serem massacradas em nome do dinheiro: madeireiros ilegais que limpam clareiras na floresta virgem, garimpeiros, caça selvagem, contrabando de espécies protegidas, gângsteres trocando armas e, de forma crescente, rotas do tráfico de droga. Tudo o que é ilegal, mortífero e lucrativo floresce.

Entretanto, dados de satélite recolhidos ao longo de três décadas e revelados em Março mostram claramente que a floresta se está a aproximar do proverbial "ponto de não retorno", aquele em que o grande ecossistema deixa de conseguir regenerar-se e se transforma progressivamente em savana, com consequências devastadoras para o clima e a biodiversidade globais.

A maior perda de estabilidade dá-se em áreas mais próximas de povoações, estradas e quintas; são regiões que têm mais dificuldade em recuperar de incêndios e secas, tornando-se cada vez menos húmidas – um círculo vicioso que, por sua vez, acelera o processo de transformação em savana. A Amazónia é o maior poço de carbono do planeta e a sua diminuição liberta quantidades industriais do gás para a atmosfera, agravando irremediavelmente o aquecimento global.

A este panorama tão sombrio, contra um sistema tão profundamente injusto, pessoas como Bruno Pereira e Dom Phillips só podem contrapor a sua dedicação, o verdadeiro amor pelos semelhantes e pelo planeta; ou o desapego por valores materiais e pelo conforto, o abandono da própria segurança em nome de valores mais altos que qualquer um de nós. Neste campo de batalha tão desigual, caíram dois verdadeiros heróis. E eram dos nossos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

