O Grão-Ducado está focado em oferecer soluções de habitação aos deslocados internos da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Como o Luxemburgo vai ajudar na reconstrução da Ucrânia

A Conferência de Lugano já acabou e deste encontro saíram as diretivas para o futuro da Ucrânia.

Organizada pela Ucrânia e Suíça, a conferência internacional foi realizada no contexto da guerra de agressão da Rússia e teve como objetivo discutir a reconstrução do país. A Declaração de Lugano foi assinada por representantes de quase 40 países, incluindo Luxemburgo e Portugal, e cerca de 15 organizações internacionais.

Em nome do Grão-Ducado, o ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, reafirmou o apoio à Ucrânia e avançou que o país, a pedido do Governo ucraniano, "identificou um conjunto de empresas especializadas no desenvolvimento de casas inteligentes, modulares ou móveis para apoiar os deslocados internos, continuando a prestar assistência humanitária imediata", lê-se em comunicado.

O ministro também lembrou que a reconstrução do país terá de ser feita "através da realização de reformas, da melhoria da qualidade da educação e dos serviços sociais e de saúde, bem como o respeito pelos direitos humanos".

À margem do evento principal, Fayot encontrou-se com Oleksiy Chernyshov, ministro do Desenvolvimento Regional da Ucrânia, para começar a discutir os projetos de habitação e infraestrutura social que o Luxemburgo vai implementar.

Portugal vai ajudar na reconstrução de escolas na região de Jitomir, a cerca de 150 quilómetros de Kiev, onde se estima que tenham sido destruídos pela guerra cerca de 70 estabelecimentos de ensino. O projeto envolve outros países, estando ainda a ser estudado o número concreto de escolas que ficarão a cargo de Portugal.

“A vontade de Portugal de apoiar a reconstrução da Ucrânia não é um puro ato de solidariedade e cooperação. É o reconhecimento do absurdo desta guerra”, disse o ministro da Educação, João Costa, que representou o país.

