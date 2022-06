Os iates de luxo, as mansões e os jatos privados são "relativamente fáceis de apreender". O problema está nas somas de dinheiro escondidas em empresas.

Guerra na Ucrânia

Como é que os oligarcas russos escondem a sua riqueza?

Há muito que os iates de luxo são a forma mais popular para os multimilionários russos exibirem a sua riqueza. Afinal, nem toda a gente pode comprar um clube de futebol de topo, como fez Roman Abramovich com o Chelsea. E com estes símbolos de estatuto flutuantes, muitas vezes construídos em estaleiros navais alemães, os super-ricos podem competir em tamanho, luxo e ostentação.

Um barco com seis convés e uma piscina? Nada que não possa ser ultrapassado por um com oito convés, dois heliportos em vez de um, e a estética de um tanque-cruzador (veículo militar desenvolvido pelas forças britânicas entre guerras).

Mas com as sanções do Ocidente contra a elite russa depois da invasão russa da Ucrânia, os barcos - alguns dos quais custaram centenas de milhões de euros - tornaram-se um aparente alvo fácil, até porque passam muito tempo atracados em portos ou à espera de manutenção em estaleiros navais.

Por isso, vários iates de luxo foram rapidamente apreendidos em Espanha e Itália, entre outros países, ao passo que outros foram desviados para países como a Turquia, onde os seus donos inicialmente achavam que estariam a salvo das sanções.

Mas, mesmo nas ilhas Fiji, depois de um confronto legal, as autoridades norte-americanas confiscaram o iate "Amadea", de 150 metros, que tinha sido visto anteriormente no México e que estava atribuído ao multimilionário russo Suleiman Kerimov.

Propriedade dos iates nem sempre é clara

"Atribuído" é a palavra-chave neste caso visto que a propriedade dos bens dos multimilionários russos quase nunca é óbvia. Por exemplo, a empresa Millemarin Investment Ltd. está registada como a dona do "Amadea", que custou mais de 300 milhões de euros, e há declarações contraditórias sobre quem está por trás da empresa. Os advogados da Millemarin dizem que o barco pertence a Edouard Khudainatov, que não está abrangido pelas sanções.

Outro exemplo é a TUI, gigante alemã das áreas do turismo e navegação. O acionista principal foi durante muito tempo o magnata do aço Alexei Mordashov. Desta forma a União Europeia (UE) colocou o oligarca, considerado leal ao Kremlin, na lista de indivíduos afetados pelas sanções no final de fevereiro. Mas, nessa altura, Mordashov já se tinha retirado do círculo de proprietários da empresa. Agora, cerca de 30% das ações estão entregues a uma empresa de investimento chamada Ondero, cuja "acionista principal" é Marina Mordashova, a mulher do ex-dono. O oligarca descreveu as sanções contra o magnata como incompreensíveis.

Exemplos destes são ilustrativos das muitas tentativas de fechar o cerco aos multimilionários russos. "As elites e os oligarcas russos estão provavelmente entre os melhores do mundo a esconder a sua riqueza", disse um alto funcionário do Tesouro dos EUA, que tem um papel crucial na implementação das sanções ocidentais, ao jornal The Washington Post. Os iates de luxo, as mansões e os jatos privados são "relativamente fáceis de apreender", disse. O problema é conseguir verificar as grandes somas de dinheiro das empresas, onde se escondem os verdadeiros bens dos oligarcas.

UE propõe criminalizar violação das sanções

De acordo com dados do final de maio, os bens de oligarcas russos no valor de quase 10 mil milhões de euros foram congelados na UE desde o início da guerra, a 24 de fevereiro. A Comissão Europeia propôs igualmente que a evasão às sanções fosse criminalizada em todo o bloco, o que facilitaria o processo de expropriação de todos os que violassem as interdições.

Tendo em conta a destruição que as tropas russas estão a infligir na Ucrânia diariamente, crescem os apelos para que os bens confiscados dos oligarcas russos sejam usados para financiar a reconstrução do país.

Recentemente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o ministro da Justiça alemão Marco Buschmann mostraram-se abertos a essa possibilidade. Contudo, o político do FDP deixou a salvaguarda de que, a ser aplicada a medida, teria de ser provado em tribunal que os suspeitos estiveram ligados a crimes de guerra ou outras ilegalidades em contexto de conflito.

De onde vêm as fortunas dos oligarcas russos? Os primórdios das suas riquezas datam dos anos 1990. Depois do colapso da União Soviética, as empresas outrora detidas pelo Estado foram privatizados. As reformas promovidas pelo presidente Boris Yeltsin incluíam cheques que eram distribuídos aos cidadãos e podiam ser usados em leilões de privatizações. Mas não se tratou de criar "um povo de proprietários", até porque os empresários compravam estes cheques em grandes quantidades. Depois de uma redistribuição que foi pontualmente acompanhada de muita violência, o controlo de grandes empresas nas lucrativas indústrias russas — aço, metais, fertilizantes —acabou por ter apenas uma mão cheia de empreendedores. Por isso foram chamados de oligarcas, palavra que vem do grego antigo oligarkhía (oligarquia), que designa um sistema liderado por um grupo restrito de pessoas. Qual é a relação entre os oligarcas e o Kremlin? Os oligarcas podem ter milhares de milhões de euros, iates de luxo e jatos privados, mas o presidente Vladimir Putin e as autoridades russas têm o poder de lhes tirar tudo. Por exemplo, Mikhail Khodorkovosky, antigo empresário do setor do petróleo, era o homem mais rico da Rússia há cerca de duas décadas. Em 2003, foi acusado de fraude e evasão fiscal, entre outros crimes, e passou uma década na prisão antes de ser perdoado por Putin em 2013. Khodorkovsky, que se descreveu como um preso político, anunciou depois que a partir daí ficaria longe da política e dos negócios. Mais recentemente, o oligarca Oleg Tinkov criticou a guerra na Ucrânia e foi consequentemente forçado a vender a sua parte no banco Tinkoff por uma fração do seu valor, depois de ameaçadas sobre a sua nacionalização, de acordo com alguns relatos. O comprador foi o oligarca do setor do níquel Vladimir Potanin e antigo vice-primeiro-ministro da Rússia.

