O politólogo Philippe Poirier empenhou-se num exercício de ficção política sobre as possíveis consequências da eventual eleição da candidata no dia 24 de abril.

Presidenciais em França

Como é que a eleição de Marine Le Pen afetaria o Luxemburgo?

Dominique NAUROY Philippe Poirier, regente da cadeira de Investigação em Estudos Parlamentares e diretor do mestrado homónimo na Universidade do Luxemburgo, realizou um exercício de ficção política sobre as consequências para o país da eleição de Marine Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais em França, que acontece este domingo.

A retórica abrandou: o programa da União Nacional (Rassemblement National, na designação francesa) já não menciona os obstáculos à livre circulação de pessoas e a saída da União Europeia (UE) e do euro passaram à história. Mas que tipo de relação poderia existir entre a França e o Luxemburgo? Em que Europa? Que medidas seriam suscetíveis de visar os expatriados ou os trabalhadores transfronteiriços? O especialista em ciência política apresenta alguns cenários.

Uma Europa à sua medida

O "Frexit" já não está na agenda do da União Nacional e Philippe Poirier explica esta evolução: o que Marine Le Pen quer agora não é deixar a UE, mas sim "mudar a forma como ela funciona". Do mesmo modo, também não tenciona abandonar o euro, mas "um governo seu teria divergências [com os seus parceiros], nomeadamente sobre a política económica europeia", no sentido de implementar políticas que sejam "mais flexíveis, mais versáteis em termos de despesas orçamentais para apoiar o seu plano de recuperação".

A política europeia de defesa também seria afetada: "A senhora Le Pen cita no seu programa os acordos de Lancaster House, para desenvolver uma indústria de defesa com o Reino Unido, um país que já não é membro da UE, em vez de desenvolver esta Europa da Defesa como imaginado por [Emmanuel] Macron e os seus homólogos alemães, [Angela] Merkel e depois [Olaf] Scholz".

Menos cumplicidade entre Luxemburgo e Paris

"Atualmente, a situação é muito favorável para o Luxemburgo e os países do Benelux: são ideológica e programaticamente alinhados com o presidente Macron", observou Philippe Poirier. Contudo, será que a eleição de Le Pen mudaria completamente esta tendência? A relação entre ambos os países seria mais distante, mas a longo prazo o princípio da realidade deveria prevalecer.

O politólogo considera que a chegada de Le Pen ao poder poderia ter impacto no fluxo de trabalhadores transfronteiriços franceses, mas acredita que a candidata tentaria manter "uma certa compatibilidade" com as políticas de trabalho dos transfronteiriço.

"Um número significativo de trabalhadores transfronteiriços estão a votar em Marine Le Pen porque prefeririam trabalhar mais perto de casa", reconhece o especialista.

Fluxo de transfronteiriços poderia sofrer

Contudo, a eleição da extrema-direita levanta questões sobre medidas como a isenção do imposto sobre os rendimentos para todos os trabalhadores até aos 30 anos; a abolição do imposto sobre as empresas fundadas por empresários com menos de 30 anos e durante os primeiros cinco anos ou o aumento de 10% nos salários dos enfermeiros.

A exacerbação da competitividade económica poderia, a médio prazo, ter repercussões na economia luxemburguesa. Entre o desejo declarado de fixar os jovens trabalhadores franceses em França e a vontade de desenvolver a cooperação em benefício da região Grand Est, há quem diga que o governo francês se encontra numa posição intermédia, o que poderia suscitar fortes tensões com os seus parceiros.



Quem ganhará a segunda volta?

Philippe Poirier acredita que Emmanuel Macron tem "uma ligeira vantagem que vai manter" e considera que os eleitores de Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda radical que ficou em terceiro lugar na primeira volta, têm a carta decisiva nas mãos. Uma abstenção massiva da sua parte penalizaria o presidente cessante e poderia levar à eleição "por defeito, de surpresa" de Le Pen.

Além disso, a abstenção foi maior nas grandes cidades, "onde é mais provável que se encontre o eleitorado de Emmanuel Macron". Uma mobilização importante em Paris, Lyon, Marselha ou Bordéus beneficiaria, portanto, o atual inquilino do Eliseu.

Finalmente, não podemos esquecer a terceira volta: "Em muitos círculos eleitorais, os atuais deputados do LREM [La République en Marche, partido de Macron] estarão em muito maior dificuldade do que em 2017", conclui Poirier, para quem, a partir de agora, o objetivo da segunda volta, "tanto para Mélenchon como para Le Pen, é ganhar a maior vantagem possível para as eleições legislativas".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

