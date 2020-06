Relatório de autoridade sanitária salienta que o fecho do espaço Shengen não é eficaz nesta fase. As fronteiras externas são abertas só a 1 de julho.

Comissão Europeia quer todas as fronteiras internas abertas já na segunda-feira

Telma MIGUEL

Enquanto a recomendação para que os cidadãos dentro do espaço Schengen possam viajar livremente a partir de 15 de junho, as fronteiras com países terceiros (para viagens não essenciais) devem ficar fechadas até 30 de junho.



A comissária dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, explicou que a abertura de fronteiras com países terceiros será avaliada caso a caso, não sendo todas abertas imediatamente a 1 de julho. O levantamento das restrições será decidida em conjunto pelos 27 países.

“A abertura a países terceiros será feita passo-a-passo e sujeita a condições”, disse Johansson. As condições são que os países de onde será permitida entrada de viajantes tenham, em primeiro lugar, uma situação epidemiológica relativa à covid-19 semelhante ou melhor que a europeia - de declínio de número de contágios-, que seja possível garantir medidas de segurança durante a viagem. A terceira condição é que esses países garantam também que os europeus possam entrar nos seus territórios.

A Comissão vai lançar um website onde estarão as informações atualizadas sobre as fronteiras externas que abrem, embora ainda não tenha anunciado a data.

O governo dinamarquês tinha anunciado na semana passada que ia manter as fronteiras fechadas até fim de agosto. E o governo português anunciou controles na fronteira com Espanha até fim de junho.

Segundo a comissária Ylia Johansson, as medidas hoje anunciadas foram tomadas na sequência de o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças ter emitido um parecer de que, na atual fase, o fecho de fronteiras não é necessário. “Os países têm medidas de contenção, como o distanciamento social e o uso de máscara, em vigor. Estamos ainda a viver uma pandemia e vamos continuar a seguir medidas de contenção”, salientou.

