Comissão Europeia propõe criação de um documento digital com todos os dados dos cidadãos e das empresas

Telma MIGUEL A carteira digital é facultativa e poderá ser usada em todos os 27 países da UE. A proposta inclui a criação de um novo padrão de cibersegurança.

A Comissão Europeia apresentou hoje uma proposta de criação de uma identidade digital europeia que deverá estar reunida numa “carteira digital” única, e que poderá ser usada em qualquer país da União Europeia.

Carta de condução, certificados, identificação fiscal, todos os dados podem estar contidos neste documento digital. “Alugar um apartamento ou abrir uma conta bancária no estrangeiro não será o pesadelo que é agora”, disse Margreth Vestager, vice- presidente da Comissão responsável pela pasta digital . “Esta será uma oportunidade única para nos levar mais longe na experiência do que significa viver na Europa, e ser europeu”, acrescentou, salientando que os processos burocráticos serão simplificados em todo o lado.

A carteira digital estará disponível também para empresas e para residentes estrangeiros no espaço da UE. Além de todos os serviços públicos, também as grandes empresas privadas terão que a aceitar.

Segundo a proposta hoje apresentada pela Comissão, todos os Estados-membros serão obrigados a adotar esta carteira digital, completamente interoperacional entre os países. Porém, os cidadãos não são forçados a tê-la. Mesmo assim, Vestager acredita que em 2030 80% dos cidadãos da EU terão optado por documentos que carregam no formato digital em vez de um conjunto de papelada dispersa.

Um ano para ver a luz do dia

A comissária de origem dinamarquesa referiu que a proposta de uma carteira de identidade digital europeia faz parte das promessas com que a Comissão von der Leyen assumiu o seu mandato em dezembro de 2019. Segundo ela, irá simplificar a vida a cidadãos, negócios e serviços públicos e permitirá um funcionamento mais completo do Mercado Único europeu.

A proposta apresentada irá ser discutida no Parlamento Europeu e entre os chefes de Estado e de governo, até finalmente ser regulamentada. Ao mesmo tempo, estará a ser criado o sistema técnico que irá permitir a sua entrada em funcionamento. Segundo o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, dentro de um ano o sistema pode ser adotado – quer a entrada em vigor da lei, quer a criação do sistema técnico: “As duas coisas, o trabalho de co- legislação e o trabalho de criar um sistema com um nível de segurança muito robusta irá decorrer par a par”.

O trabalho técnico irá decorrer através do Programa Digital Europeu e a Comissão irá apoiar a implementação da identidade digital europeia. “Muitos Estados- membros já incluíram a sua criação nas propostas que nos entregaram nos Planos nacionais de Recuperação e Resiliência”, adiantou Vestager. Para acelerar a realização do projeto, a Comissão pediu aos Estados-membros que comecem o trabalho preparatório imediatamente.

E é seguro? Estará num cofre-forte ou nas mãos dos piratas?

O medo de entregar todas as nossas informações cada vez que precisamos de exibir apenas um aspeto da nossa identidade estará salvaguardado, disse Vestager. “Se por exemplo, uma pessoa tem que mostrar num bar se tem idade para consumir álcool, pode trancar todos os outros dados e só exibir aquele que é necessário”. A pessoa do outro lado do balcão, também tem a garantia que os dados são verdadeiros, porque estão certificados pelo sistema europeu. Vestager nega a existência de risco de os dados pessoais estarem numa ferramenta digital, à vista de olhares indiscretos: “Pelo contrário, no sistema que propomos é o utilizador que está ao volante, ele escolhe os dados que quer mostrar. É um sistema seguro, prático e confidencial”.

Quanto aos receios de que os dados pessoais sejam recolhidos por piratas informáticos, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, salientou que “a cibersegurança está no coração deste projeto. Estamos a construir um verdadeiro cofre-forte”, acrescentando que “o padrão de cibersegurança que vai ser criado ainda não existe em lado nenhum ainda”. “É um salto quântico em termos de segurança”, sublinhou.

