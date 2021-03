A proposta de “passaporte” de vacinação vai ser discutida com os países e no Parlamento e será um direito dos cidadãos, com versão digital e em papel.

Comissão Europeia propõe criação de certificado verde digital antes do verão

A Comissão irá começar as conversas formais com os colegisladores (Parlamento Europeu e Conselho Europeu) para ter até ao início do verão este novo documento que tornará mais fácil as viagens dentro do espaço da União Europeia, enquanto durar a pandemia.

O certificado não será exclusivamente para provar que a pessoa foi vacinada. A proposta que vai ser agora discutida especifica que o documento serve também para informar se a pessoa recebeu um teste negativo ou se tem anticorpos contra a Covid-19. O documento será entregue sem custos para os cidadãos e terá um QR Code onde estão contidos os dados.

Nas próximas semanas até a proposta ser discutida e aprovada pelos governos dos 27 e pelos eurodeputados será estudada a inter operacionalidade do sistema e os aspetos legais.

De acordo com a Comissão, será dado apoio aos Estados-membros na criação do software e de um sistema comum para garantir que um certificado verde digital possa ser lido em todas as fronteiras. Mas, foi sublinhado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o documento serve para facilitar as viagens mas não é um pré-requisito de autorização na passagem das fronteiras. O princípio da não discriminação fará parte dos aspetos legais da proposta, bem como o princípio da proteção de dados.

E caberá a cada país decidir quais as medidas restritivas que terá nas suas fronteiras, dependendo da evolução da epidemia.

O documento será, no entanto, um instrumento para ajudar os países a recuperar “a liberdade de movimento de uma maneira segura e responsável”, disse esta quarta-feira aos jornalistas Ursula von der Leyen.

Segundo o comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, será sempre possível adquirir uma versão em papel, “para garantir os mesmos direitos das pessoas que não usam smart phones”. Também os não vacinados têm direito a pedir o certificado onde estará contida a sua situação sanitária em relação à covid-19 . Num estágio mais avançado, um responsável da Comissão salientou que este poderá ser o princípio para um documento universal suportado ao nível da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O certificado terá uma vigência limitada – enquanto durar a situação de pandemia ou de emergência da Covid-19 declarada pela OMS. E poderá ser reativado em situação de ressurgimento do SARS-CoV-2.

Além da UE, também a Islândia, o Liechtenstein a Noruega e a Suíça podem aceder à comunidade restrita do certificado verde digital.

O certificado poderá ser emitido também para os membros da família de cidadãos da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade. Pode também ser emitido para residentes na UE e para visitantes que tenham o direito de viajar para a UE.

O Comissário Europeu para a Justiça, Didier Reynders, salientou que “com o certificado verde digital, será tomada uma nova abordagem para assegurar que os cidadãos europeus e as suas famílias possam viajar em segurança e com um mínimo de restrições este verão. Uma abordagem comum servirá para restaurar a liberdade de movimento e evitar a fragmentação dentro da UE. E é também uma oportunidade de criar novos padrões internacionais e liderar pelo exemplo, no que diz respeito aos valores europeus de proteção de dados”.

