Uma proposta de rever o código de conduta criado em 2018 inclui acesso aos algoritmos e tornar a mentira um mau negócio. Europa quer criar os standards mundiais.

Comissão Europeia promete luta contra desinformação digital

Telma MIGUEL

"É um assunto de extrema importância e velho como o mundo”, refere o comissário Thierry Breton, refletindo sobre a longa história da mentira Aplicada ao mundo digital, a mentira tem sido codificada num novo nome e com novas características. Chama-se desinformação, propaga-se à velocidade da luz, pode ser extremamente perniciosa e os seus alvos (que somos todos nós), ainda não têm ferramentas para ler os indícios de que um dado apresentado como facto, não o é. “No espaço físico onde nos movemos, distinguir o verdadeiro do falso faz parte da nossa identidade desde há séculos, aprendemos na escola a perceber os sinais. Mas agora há este novo espaço informacional, extremamente rápido e sofisticado”, teoriza o comissário europeu para o Mercado Interno, na apresentação de um guia para robustecer o Código de Práticas sobre Desinformação. O código é um documento de 2018, que deverá ser reforçado à luz do que se aprendeu com a pandemia. O novo texto do compromisso sobre práticas de desinformação deverá ser escrito com os contributos dos vários intervenientes e a primeira versão deverá estar feita no outono, e será criado tendo em conta as recomendações que a Comissão acaba de apresentar.



Seis assinam, mas não cumprem

“Com a pandemia, vimos como a desinformação teve sérias consequências, divulgando teorias da conspiração, e como as fake news podem prejudicar a vacinação”, disse a vice-presidente da Comissão Vera Jourová. “A desinformação não é nova. O que é novo é ter-se tornado numa arma poderosa e o crescimento da esfera digital, que acelera a distribuição”, salientou. O apelo ao reforço do código de conduta que os vários agentes no mundo digital vão ser chamados a assinar corresponde à identificação de um novo nível de alarme, segundo Vera Jourová: “As ameaças colocadas pela desinformação online estão a evoluir rapidamente e precisamos de acelerar a nossa ação para dar mais poder aos cidadãos e proteger o espaço democrático da informação. Um novo Código mais forte é necessário. Ao mesmo tempo, precisamos que as plataformas digitais e outros agentes respondam aos riscos colocados pelos seus serviços e pela amplificação dos algoritmos. Que parem de se policiar eles próprios sozinhos. E temos que fazer com que a desinformação deixe de dar lucro. Simultaneamente, temos que preservar na íntegra a liberdade de expressão”.

A reforma do código inclui olhar para todo o ecossistema: para as fontes que criam as campanhas procurando ganhos políticos ou económicos, para os canais onde a desinformação passa e para os alvos: os cidadãos.

O novo e robustecido Código de Práticas sobre desinformação faz parte de um pacote digital que a União Europeia tem em discussão, a Lei dos Serviços Digitais. Um pacote abrangente que, segundo Jourová, tenta “regular o mundo digital para ser mais transparente, mais seguro e mais responsabilizável”. Com este quadro legislativo, que poderá ser aprovado no início de 2022, a EU quer criar “novos padrões” internacionais de regulação do mundo online. “Neste caso, a Europa não tem a quem seguir, porque este é o primeiro conjunto de leis que está a ser feito”.

Criado em 2018, pela Comissão Juncker, o Código de Conduta sobre Desinformação é o primeiro conjunto formal de regras sobre este tópico a nível mundial. “É um motivo de orgulho. Dissemos às plataformas que vieram ter connosco na Europa, são muito bem-vindas, mas aqui está como se devem comportar. Fizemos um esforço”. Três anos depois, este registo de boas intenções, não passou disso. Está assinado por seis plataformas (Google, Facebook, Microsoft, Mozilla, Twitter e Tik Tok), mas com proveito quase zero. “Só houve uma que levou a sério este compromisso e, mesmo assim, não integralmente. E as outras não cumpriram de maneira nenhuma”, lamenta Thierry Breton.

A bem ou a mal. Primeiro é voluntário, depois é a lei

Por vários motivos, este, segundo o comissário, é um momento excelente para começar a apertar o torniquete da desinformação: “O timing é muito importante, dá legitimidade. Vimos o impacto da desinformação na crise que vivemos. É impressionante o que aconteceu neste espaço onde todos passámos muito tempo desde há mais de um ano”.

Mas desta vez a mão da UE será mais pesada. Thierry Breton explica que “é preciso sempre privilegiar a governança, o diálogo. Damos às plataformas esta hipótese de assinar, claro, voluntariamente”.

Primeiro, o código de conduta será mais robusto e deverá ser assinado não só pelas plataformas que já o fizeram, como por muito mais “atores”. Depois, parte das obrigações a que as plataformas e todos os agentes se vão comprometer como num acordo de cavalheiros, passarão a estar em letra de forma na Lei dos Serviços Digitais que será aprovada no primeiro semestre de 2022, com a presidência francesa da UE.

Sendo Emmanuel Macron um dos principais defensores de rédeas curtas para os gigantes online, os franceses deverão preocupar-se em manter a Lei dos Serviços Digitais no topo da agenda. Neste momento, a proposta de lei está a começar a ser discutida entre os dois co-legisladores (Conselho Europeu e Parlamento Europeu). É neste diploma que serão enxertadas as leis sobre propagação de incentivo ao terrorismo, pornografia infantil, produtos contrafeitos, bem como desinformação.

“E é o momento de começar a aprofundar estas obrigações que de certeza vão conectar-se à Lei dos Serviços Digitais e ser objeto de obrigações regulamentares”, refere Breton. É uma espécie de cavalo de Troia que, diz o comissário, a Comissão usa: “abrimos o diálogo, damos tempo e depois aceleramos para a lei”.

Mas apesar de tudo, nem tudo o que passa por ser desinformação poderá ser proibido ou regulamentado ao abrigo da lei. “A desinformação pode ser um conteúdo nocivo, mas não é sempre ilegal per se”, adianta Jourová. “ A Lei dos Serviços Digitais servirá como um estabilizador, que criará um enquadramento legal para os que não agirem responsavelmente”. Até a lei entrar em vigor, a cada seis meses as plataformas têm que dizer como vão implementar o código de conduta.

E quem vai ser o polícia da verdade?

A comissária Jourová não esconde que quando se regulamenta a desinformação está-se a entrar em terreno escorregadio: “É um assunto complexo, porque é preciso encontrar o equilíbrio. A liberdade de expressão tem que ser tida em conta”, refere. Para evitar a censura, há um princípio que diz ser básico: a luta contra a desinformação deverá incidir sobre os factos. “É possível averiguar se um facto é verdadeiro ou falso. Um facto é verificável, corresponde a um património comum. As opiniões têm um proprietário, pertencem ao indivíduo”. Incidir apenas na verificação de factos e não na da expressão de ideias ou opiniões é o que faz, no entender de Jourová, que o trabalho de limpeza de desinformação nas redes sociais não seja um ato de censura.

“Gostaria de sublinhar que a nossa maior preocupação é não atacar os princípios básicos da liberdade de expressão”, disse. O objetivo da Comissão é que as plataformas privilegiem o “fact-checking” que deverá ficar “embebido nos seus sistemas, e que “deverá tornar-se uma resposta constante”, em vez da opção mais fácil, e mais controversa, de remoção de conteúdos.

“Tivemos muitas discussões, incluindo com o que aconteceu com o presidente Trump, que foi banido de plataformas, erradamente, no nosso entender. Estamos profundamente convencidos que ninguém deverá ser autorizado a ser o árbitro da verdade. Nem as plataformas, nem a Comissão, nem um ministro”, explica. Jourová espera que as propostas apresentadas nos próximos meses para a revisão do Código de Práticas sobre Desinformação incluam uma participação mais ativa dos cidadãos e utilizadores na atividade de denunciar conteúdos falsos online. Quanto aos que virem os seus conteúdos removidos, deverão ser informados e poder apelar, através de mecanismos transparentes.

O novo Código não deverá ser assinado apenas pela meia dúzia de plataformas online, mas deverá ser mais transversal à sociedade. Jourová disse, na conferência de imprensa de apresentação das novas ideias chave, que se vai empenhar em que um largo espetro de interessados se envolva e adira ao novo código: da indústria, aos anunciantes, às autoridades públicas, aos cidadãos.

O “microtargeting” de cidadãos que são alvos de campanhas para influenciar o sentido de voto é outra das preocupações da Comissão. “Enquanto há regras específicas para os media tradicionais sobre momentos eleitorais, por exemplo, no espaço online não existe nada”, diz Breton. Em novembro serão anunciadas as novas regras da propaganda política online.

Mostrem-nos os algoritmos

“Também queríamos ter acesso a mais dados sobre o que se passa no sistema”, anunciou Jourová. Neste momento, as plataformas que são agora signatárias têm, segundo o acordo que foi feito sob o contexto da pandemia, a obrigação de reportar todos os meses sobre o que estão a fazer no trabalho anti-desinformação. “Temos dados muito precisos sobre quantas contas falsas ou bots removem. Mas precisamos de saber mais, e saber o impacto do Guia de Conduta, porque neste momento não conseguimos saber”.

A Comissão apela ainda a que seja definido um conjunto de técnicas de manipulação da verdade que serão proibidas no futuro. “Isto é revolucionário. Além das mais simples, como as “deep fakes” ou as contas falsas, há cada vez técnicas mais sofisticadas. Há muita inovação em como a esfera digital pode ser usada para manipular a cabeça das pessoas”, assegura Jourová.

Muito pelo contrário, as plataformas deverão fornecer aos seus utilizadores ferramentas que lhes permitam identificar conteúdos falsos. O novo Código deverá ainda reforçar a visibilidade de informação de interesse público de confiança.

Mas o incentivo radical a estancar a desinformação é, como no mundo do crime, torná-la um mau negócio. “Queremos que os produtores sistemáticos de desinformação não ganhem dinheiro com isso. Neste momento, a desinformação vende bem. Queremos comprometer o setor publicitário a não colocar os anúncios em conteúdos de desinformação”. Muitas vezes são os conteúdos falsos que geram mais tráfego, e com as múltiplas partilhas, tornam-se lucrativos para as plataformas e para os anunciantes. Além do mais, a Comissão pretende que no novo código de conduta as plataformas permitam que os seus algoritmos sejam inspecionados.

Os signatários deverão ainda criar um Centro de Transparência onde indicam que políticas adotaram para implementar os compromissos do código .

