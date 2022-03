Informações sobre como atravessar fronteiras, direitos e recursos dentro dos países da UE. O site foi lançado em inglês, mas na quinta-feira terá uma versão em ucraniano.

Invasão

Comissão Europeia lança site para ajudar refugiados da Ucrânia

Telma MIGUEL Informações sobre como atravessar fronteiras, direitos e recursos dentro dos países da UE. O site foi lançado em inglês, mas na quinta-feira terá uma versão em ucraniano.

Mais de dois milhões de pessoas já saíram da Ucrânia - nos últimos 14 dias, desde o início da invasão da Rússia - para fugir da guerra e entraram em território da União Europeia, sem muito bem conhecer os seus direitos ou ter acesso a informações básicas e fidedignas.

Para ajudá-las no seu caminho - e embora muitas agências internacionais já estejam colocadas nas zonas de fronteira mais concorridas, como é o caso da Polónia - há uma falta de informação fiável fornecida online. Desde os preparativos para sair, até aos direitos legais de que estes refugiados podem usufruir, como poderão movimentar-se no espaço livre de Schengen, etc.



O site Informações para pessoas a escapar à guerra na Ucrânia foi lançado na terça-feira em língua inglesa e a partir desta quinta-feira, segundo anunciou a Comissão, terá uma versão em língua ucraniana.

