A secretária geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić afirma que “a Europa enfrenta uma realidade chocante".

Mundo 2 min.

Comissão Europeia alerta para a ascensão de discursos de ódio e descriminação em toda a Europa

A secretária geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić afirma que “a Europa enfrenta uma realidade chocante".

A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), o órgão independente de especialistas do Conselho da Europa contra o racismo e a intolerância, alerta para a ascensão da discriminação racial e intolerância em toda a Europa.

A crescente influência da “política ultra-nacionalista e xenófoba em toda a Europa, o discurso de ódio nas redes sociais o anti-semitismo desenfreado e o ódio anti-muçulmano”, o ambiente “cada vez mais hostil” para as ONGs que trabalham com grupos vulneráveis, bem como os novos desafios relacionados à inteligência artificial ​​são tendências que o ECRI descreve como “alarmantes” no seu relatório anual de 2019 publicado esta quinta-feira.

Em destaque estão políticas restritivas adoptadas “partidos principais” de diferentes nações, bem como os assentos conquistados pelos partidos “ultranacionalistas e xenófobos” nas eleições europeias em diversos países.

O relatório sublinha os avanços dos direitos LGBTI em alguns países, mas aponta que outros retrocederam nesta matéria, ao negar, por exemplo, o casamento entre casais do mesmo sexo, sendo que nestes "o assédio, as ameaças e a violência estão em ascensão e os agressores geralmente ficam impunes”.

No relatório lê-se ainda que “o racismo e a intolerância promovem o ódio e a violência e são um risco para todos nós. É por isso que o ECRI monitoriza todos os países da Europa para criar soluções que funcionem a longo prazo”.

A secretária geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić afirma que “a Europa enfrenta uma realidade chocante: crimes de ódio anti-semita, anti-muçulmano e outros racistas estão a aumentar a um ritmo alarmante”. Citada pela página oficial da Comissão, Burić dá o exemplo mais recente do tiroteio em Hanau, na Alemanha, no qual 9 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas. Burić considera que estes atos “hediondos” são frequentemente motivados por “palavras venenosas e teorias da conspiração espalhadas nas redes sociais e na Internet ”.

“Devemos impedir a disseminação da retórica tóxica de extremistas racistas, que atinge o cerne das nossas democracias. Nossos Estados membros devem trabalhar juntos contra a crescente ameaça da direita, inclusive através da cooperação com a ECRI e fazer o melhor uso de suas recomendações ”, acrescentou.

A tarefa do ECRI é combater o racismo, a xenofobia, o anti-semitismo e intolerância ao nível da grande Europa e da perspectiva do proteção dos direitos humanos. As iniciativas da Comissão Europeia abrangem todas as medidas necessárias para combater a violência, discriminação e preconceito enfrentados por pessoas ou grupos de pessoas, com base em “raça”, cor, idioma, religião, nacionalidade, origem nacional ou étnica, orientação sexual e identidade de género.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.