Comissão dos Direitos Humanos não é contra obrigação vacinal, mas propõe outro momento

Susy MARTINS A Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCDH) não descarta a introdução da vacinação obrigatória, mas acrescenta que o momento escolhido não é o mais apropriado para lançar o debate.

Numa carta enviada à ministra da Justiça, Sam Tanson, a Comissão lamenta a rapidez com a qual o debate está a ser levado a cabo.

O organismo argumenta que não há condições para iniciar um debate de forma serena e frisa que um tema tão delicado como este, que afronta os Direitos Humanos, deveria de ser preparado com calma e tempo.

Para além disso, a CCDH declara que a vacinação obrigatória já vem tarde. Numa altura em que o risco de hospitalizações é mais pequeno devido à variante Omicron, que é mais contagiosa mas menos agressiva, a organização sublinha que vai ser difícil encontrar argumentos a favor desta medida.

A Comissão reivindica ainda que o Governo seja claro com as suas intenções, ou seja, que estipule claramente que objetivos é que quer alcançar com a vacinação obrigatória no país.



