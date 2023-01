Este corpo celeste poderá ser admirado à noite no final de janeiro, mesmo a olho nu ou com binóculos desde que o céu esteja claro.

Mundo 2 min.

Astronomia

Cometa cruza o céu 50 mil anos depois e pode ser visto a olho nu

AFP Este corpo celeste poderá ser admirado à noite no final de janeiro, mesmo a olho nu ou com binóculos desde que o céu esteja claro.

A sua última passagem pelos céus da Terra aconteceu há 50 mil anos. Agora o cometa "C/2022 E3 (ZTF)" faz nova viagem pelo sistema solar e poderá ser visto a olho nu, acreditam os astrónomos.

O corpo pequeno, rochoso e gelado, cerca de um quilómetro de diâmetro, foi descoberto em Março de 2022, pelo programa de mapeamento astronómico Zwicky (ZTF), que opera o Telescópio Samuel-Oschin no Observatório Palomar na Califórnia.

Detetado ao passar pela órbita de Júpiter, o cometa dirige-se agora para o Sol e alcançará o periélio, o ponto mais próximo do astro rei, no dia 12 de Janeiro, segundo os astrónomos que calcularam a sua trajetória após meses de observação do cometa.

Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo no seu núcleo torna-se gasoso e liberta então um longo rasto de poeira luminosa que reflete a luz do Sol. É esta cauda brilhante que poderemos observar da Terra quando o "C/2022 E3 (ZTF)" cruzar os céus.

O cometa atingirá o auge do seu brilho "quando estiver mais próximo da Terra", explica Thomas Prince, professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que está a trabalhar para a ZTF.

A estrela será fácil de detetar com um bom par de binóculos, e talvez até a olho nu durante parte da noite, sob um céu sem demasiada lua e livre de poluição luminosa.

"Podemos ter uma agradável surpresa e ver um objeto duas vezes mais brilhante do que o esperado", acredita o astrofísico Nicolas Biver.

Cometa interestelar 2I/Borisov pode ser o mais puro Novas observações com o telescópio VLT, no Chile, permitiram aos astrónomos concluir que o 2I/Borisov pode ser o cometa mais puro, mantendo imaculadas as assinaturas da nuvem de gás e poeira que lhe deu origem, foi hoje divulgado.

A melhor janela de observação

A melhor janela de observação deverá ocorrer durante o fim-de-semana de 21 e 22 de Janeiro e na semana seguinte. Durante este período, o cometa passará entre as constelações da Ursa Maior e da Pequena Ursa Maior. Mergulhará então no Hemisfério Sul e voltará para fora do sistema solar, o seu provável local de nascimento.

Segundo os modelos atuais, os cometas provêm de dois reservatórios: a cintura de Kuiper, para além da órbita de Neptuno, ou a nuvem de Oort, uma vasta zona teórica localizada até um ano-luz do Sol, no limite do seu campo de gravidade.

"Com base na inclinação do seu plano de órbita, será um cometa antigo, originário da nuvem de Oort", acredita Biver. Para os amantes de astronomia esta será a primeira e última vez que podem admirar este cometa, já que o astrofísico acredita que no final desta passagem ele sairá para sempre do sistema solar.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.