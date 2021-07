Dois membros da tripulação do Mercer Street, um britânico e um romeno, resultaram mortos no ataque, descrito pela empresa como um ato de alegada "pirataria".

Comércio marítimo

Petroleiro operado por uma companhia israelita foi atacado ao largo de Omã

Dois membros da tripulação do Mercer Street, um britânico e um romeno, resultaram mortos no ataque, descrito pela empresa como um ato de alegada "pirataria".

Um petroleiro operado por uma companhia de propriedade israelita foi atacado na quinta-feira à noite no Mar Arábico, ao largo da costa de Omã.

Segundo a AP, o Mercer Street foi atacado a nordeste da ilha de Masirah, a mais de 300 quilómetros a sudeste da capital do país, Mascate. O navio é operado pela empresa londrina Zodiac Maritime, parte do grupo Zodiac, propriedade do bilionário israelita Eyal Ofer.



"Na altura do incidente, o navio estava no norte do Oceano Índico, viajando de Dar es Salaam para Fujairah sem carga a bordo", afirmou a Zodiac Maritime, acrescentando que o navio navegava sob bandeira liberiana e é propriedade do Japão.

Dois membros da tripulação do Mercer Street, um britânico e um romeno, resultaram mortos no ataque, descrito pela empresa como um ato de alegada "pirataria".

O primeiro a denunciar o ataque foi o grupo de Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido (UKMTO). Numa breve declaração, a agência anunciou que está em curso uma investigação e, ao contrário da Zodiac Maritime, excluiu ao princípio que o incidente estivesse relacionado com pirataria.

Até à data, nem as autoridades israelitas nem as de Omã fizeram comentários oficiais sobre o incidente.

A notícia chega a meio da tensão entre Israel e o Irão, enquanto as negociações para reavivar o acordo nuclear iraniano de 2015, cujo reinício é criticado por Telavive, estão paradas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.