O insólito aconteceu em Yvelines numa bomba de gasolina do hipermercado Carrefour. Seis pessoas foram detidas por terem aproveitado a falha no sistema que permitiu abastecer sem pagar.

Combustível grátis em França já fez seis detidos

Nunca a bomba de gasolina do hipermercado Carrefour de Sartrouville, em Yvelines teve tanto sucesso às duas da manhã. Tudo aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira.

Uma falha no sistema permitiu aos condutores abastecer sem o cartão multibanco. Em pouco tempo, dezenas de carros formaram fila para abastecer na mesma bomba. A notícia espalhou-se rapidamente nas redes sociais.

De acordo com a RTL, muitos condutores aproveitaram para encher os jerrycans. A Europe 1 relata casos de pessoas que levaram contentores de lixo para não perder uma gota do combustível gratuito.

Surpreendido com a cena, um dos seguranças da bomba acabou por contactar as autoridades francesas. Pelo menos seis pessoas foram detidas por burla. A polícia está a analisar as imagens de videovigilância para identificar o maior número possível de condutores.