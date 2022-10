A greve geral nacional convocada pelos sindicatos franceses para esta terça-feira insere-se num movimento social impulsionado pelas greves nas refinarias.

Comboios. Manhã de atrasos e supressões entre França e o Luxemburgo

A greve que decorre esta terça-feira em França e que afeta o setor dos transportes públicos já está também a causar impacto no Luxemburgo, com atrasos e a supressão de alguns comboios entre o Grão-Ducado e as cidades francesas de Thionville, Metz e Nancy.

De acordo com a informação atualizada em permanência na página de Twitter do SNCF para o TER Nancy-Metz-Lux, o comboio TER88503 com partida às 6h50 de Nancy e chegada ao Luxemburgo às 8h22 foi suprimido parcialmente entre Nancy e Pagny-sur-Moselle devido a uma falha de equipamento.

Já o TER88503, com saída prevista de Metz às 07h33 e chegada ao Luxemburgo às 8h22 estaria com 45 minutos de atraso, os mesmos apontados para o TER88809, com saída do Luxemburgo prevista para às 8h28 e chegada a Thionville às 8h55. Inicialmente, tinham sido anunciados atrasos de 30 minutos para estas duas ligações.

De acordo com a informação do SNCF, na linha TER Metz-Luxemburgo deverão circular menos 30 a 40% de comboios nas horas de ponta, prevendo-se o cancelamento de várias composições ao fim do dia.

Para acompanhar as perturbações na circulação entre o Grande Este e o Luxemburgo pode consultar este link do SNCF. A companhia ferroviária francesa admite que as repercussões da greve ainda se possam fazer sentir na quarta-feira, 19 de outubro.

O ministro dos Transportes franceses previu na segunda-feira que em algumas regiões só metade dos comboios circularia.



Em declarações à rádio France Inter, Clément Beaune referiu que o impacto da greve do movimento social poderia traduzir-se na supressão de "um comboio em cada dois".

Na segunda-feira à noite o site France Bleu avançava que entre Metz e o Luxemburgo se realizariam apenas sete viagens entre as 5h e as 9h, contra as 16 habituais. Para o percurso Luxemburgo-Thionville estavam previstas cinco, entre as 16h30 e as 18h30, por comparação com as 10 que normalmente se realizam.

De acordo com a informação do SNCF para o Grande Este, na linha TER Metz-Luxemburgo deverão circular menos 30 a 40% de comboios nas horas de ponta, prevendo-se o cancelamento de vários ao fim do dia.

O apelo à greve foi lançado na quinta-feira pela Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), o sindicato com maior representatividade na ferroviária francesa, e o Sud-Rail. A paralisação foi convocada para exigir aumentos salariais e protestar contra as requisições civis no setor da energia.



Além dos comboios, a greve estende-se a outros transportes públicos. Na RATP, rede de autocarros da área metropolitana de Paris, é esperado que circule apenas "um autocarro em cada três".



