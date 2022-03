A probabilidade de um grande ataque à capital, com três milhões de habitantes, parece estar a aumentar a cada hora.

Ucrânia

Comboio da ONU parte amanhã: pode ser a última oportunidade para sair de Kiev

Lusa A probabilidade de um grande ataque à capital, com três milhões de habitantes, parece estar a aumentar a cada hora.

ONU anunciou a organização de um comboio automóvel para saída de Kiev, que parte às 07:00 de quarta-feira, e alertou que esta pode ser a última oportunidade para sair da capital da Ucrânia nos próximos tempos.

“Amanhã (02 de março) irá ser organizado um comboio automóvel da ONU para saída de Kiev, ponto de partida é o Ramada Hotel Kyiv às 07:00”, lê-se no portal.

Desta forma, quem tiver viatura pode juntar-se a este comboio que, tendo em conta “o cenário expectável de degradação da situação de segurança” na capital ucraniana, “poderá ser nos próximos tempos a última oportunidade para sair da cidade”.

A probabilidade de um grande ataque à capital, com três milhões de habitantes, parece estar a aumentar a cada hora.

Residentes que não fugiram ergueram barricadas e cavaram trincheiras

Imagens de satélite, divulgadas na segunda-feira à noite pela empresa norte-americana Maxar, mostravam um comboio de 64 quilómetros de centenas de tanques russos e outros veículos a avançar em direção à capital ucraniana.

Ao início da tarde de hoje, os militares russos apelaram aos civis de Kiev que vivem perto de infraestruturas de serviços de segurança ucranianos para evacuarem esses lugares, dizendo que iam atacar para travar "ciberataques contra a Rússia".

Evidenciando o avanço russo, as forças do exército ucraniano, com filas de camiões e tanques, concentraram-se a oeste e a norte da capital, constatou a France-Presse.

No centro da cidade, os residentes que não fugiram ergueram barricadas e cavaram trincheiras nos últimos dias.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.