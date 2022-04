Os ucranianos entrincheirados no vasto complexo metalúrgico Azovstal em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, continuam a resistir, travando a ofensiva russa no Donbass.

Guerra na Ucrânia

Combatentes ucranianos continuam a resistir em Mariupol

Lusa O Ministério da Defesa do Reino Unido disse esta segunda-feira que os ucranianos entrincheirados no vasto complexo metalúrgico Azovstal em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, continuam a resistir, travando a ofensiva russa no Donbass.

"Muitas unidades russas permanecem fixas na cidade e não podem ser redistribuídas", disse o Ministério, num comunicado publicado na rede social Twitter. "A defesa de Mariupol pela Ucrânia também esgotou muitas unidades russas e reduziu a eficácia de combate", acrescentou.

Kiev propõe à Rússia conversações junto ao complexo metalúrgico Azovstal em Mariupol "Convidámos os russos a realizar uma sessão especial de conversações mesmo ao lado de Azovstal", informou o conselheiro de Volodymyr Zelensky.

Combatentes e civis ucranianos estão entrincheirados em Azovstal, em Mariupol, uma cidade estratégica largamente controlada pela Rússia, com pouca comida e munições, onde se encontram também "cerca de mil civis, mulheres e crianças" e "centenas de feridos", de acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O Presidente russo, Vladimir Putin, exigiu a rendição dos últimos combatentes ucranianos em Mariupol, dando instruções ao exército para que sitiasse "a área de tal forma que não passasse uma única mosca".

A Ucrânia propôs à Rússia conversações junto ao complexo Azovstal, disse o conselheiro de Zelensky, Oleksiy Arestovich, numa conferência de imprensa, no domingo, indicando estar "à espera da resposta" da delegação russa.

A Rússia afirmou ter como objetivo o "controlo total" do sul da Ucrânia e da região oriental de Donbass, por forma a dispor de uma ponte terrestre para a Crimeia (no sul), anexada por Moscovo em 2014.

ONU apela a uma trégua imediata em Mariupol para retirar civis Kiev indicou hoje que as forças russas continuam a bombardear esta cidade no Mar de Azov e, em particular, a siderúrgica Azovstal, a última bolsa de resistência dos combatentes ucranianos naquela zona.

O Ministério da Defesa britânico acrescentou que, até agora, a Rússia fez apenas "pequenos avanços em algumas áreas desde que mudou o foco para ocupar totalmente o Donbass".

“Sem apoios logístico e de combate suficientes, a Rússia ainda não alcançou um triunfo significativo”, disse.

EUA dizem que ucranianos podem vencer a guerra

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin,, Lloyd Austin, considerou esta segunda-feira que a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia se tiver o equipamento e o apoio certos.

"A primeira coisa para ganhar é acreditar que se pode ganhar. E eles [ucranianos] estão convencidos de que podem ganhar", disse o chefe do Pentágono aos jornalistas no regresso de uma viagem a Kiev acompanhado com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

"Podem ganhar se tiverem o equipamento certo, o apoio certo", sustentou, após a visita, durante a qual se reuniram com o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky.

Kiev abandona negociações se militares em Azovstal forem mortos pela Rússia O presidente ucraniano reiterou a sua disponibilidade para se reunir com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, “para pôr fim à guerra”.

Os dois altos responsáveis políticos disseram, numa reunião com Volodymyr Zelensky que os EUA aprovaram 713 milhões de dólares (661 milhões de euros) em financiamento militar estrangeiro para a Ucrânia e 15 países aliados e parceiros.

Desse valor, a Ucrânia irá receber 322 milhões de dólares (299 milhões de euros) em financiamento militar estrangeiro e 165 milhões de dólares (153 milhões de euros) em munições. O restante será distribuído pelos países membros da NATO e outras nações que forneceram a Kiev apoio militar desde o início da guerra.

Durante o encontro, Blinken e Austin revelaram ainda que o Presidente dos EUA, Joe Biden, irá nomear Bridget Brink, atual embaixadora na Eslováquia, como nova embaixadora na Ucrânia.

Os diplomatas que partiram antes da invasão da Rússia irão começar a retornar ao país na próxima semana, mas a embaixada norte-americana em Kiev continuará de portas fechadas, por enquanto.

Esta foi a visita norte-americana de mais alto nível à capital da Ucrânia desde o início da invasão, tendo apenas sido confirmada pela Casa Branca após o regresso de Blinken e Austin à Polónia.

Zelensky tinha avisado os dois secretários norte-americanos que não podiam vir "de mãos vazias". "Estamos à espera de coisas específicas e de armas específicas", disse o Presidente ucraniano, no domingo.





