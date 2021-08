Esta manhã os bombeiros ainda não estão a conseguir controlar a situação, tal é a violência do fogo que já destruiu milhares de hectares. Teme-se que a situação se agrave durante o dia.

Combate às chamas

Incêndio. Milhares de residentes e turistas evacuados em St. Tropez

Milhares de pessoas, incluindo turistas de seis parques de campismo, foram evacuadas como precaução contra um violento incêndio florestal combatido por várias centenas bombeiros desde segunda-feira, no interior de Saint-Tropez.

"Milhares de pessoas foram evacuadas como medida de precaução, mas não há vítimas. Cerca de 750 bombeiros estão a combater o fogo, que ainda é muito virulento", disse Delphine Vienco, porta-voz dos bombeiros de Var, à AFP nesta terça-feira de manhã, enquanto milhares de hectares já foram cobertos pelas chamas, embora a superfície queimada ainda não possa ser avaliada.

"Os bombeiros ainda não estão a controlar as chamas, neste momento", acrescentou um oficial de comunicações dos bombeiros no posto de comando em Le Luc (Var).

Receio que situação se agrave

Os bombeiros temem que o fogo fique mais forte durante o dia: devido às altas temperaturas e ao vento mistral, "as chamas progrediram a quatro km por hora quando normalmente é de um km por hora". "Metade da reserva natural da planície do Maures foi devastada. É um desastre, porque é um dos últimos lugares onde vive a tartaruga de Hermann", disse Concha Agero, vice-directora do Gabinete Francês para a Biodiversidade, à AFP, esperando que estes animais tenham podido ir para a clandestinidade para se protegerem.

As evacuações de residentes e turistas decorreram no interior de Cavalaire e Saint-Tropez, particularmente em redor das aldeias de Grimaud e La Môle, segundo o Comandante Vienco.

Estas áreas não são densamente povoadas mas muitos turistas estavam alojados em parques de campismo. Na sua última atualização às 06h00, a prefeitura de Var confirmou a evacuação de seis parques de campismo nas comunas de Gassin, La Croix Valmer e Grimaud, e pediu que "as estradas em redor do Golfo de Saint-Tropez não fossem bloqueadas" para permitir o funcionamento dos serviços de emergência.

As pessoas foram abrigadas em salões municipais da região, nomeadamente em Bormes-les-Mimosas, perto da residência de Verão do Presidente Emmanuel Macron no Forte de Brégançon. Nesta comuna, cerca de 1.200 pessoas estão a ser alojadas em ginásios e colégios, de acordo com a Câmara Municipal.

Uma longa linha de fumo cinzento era claramente visível nas colinas de Maures, como observou um fotógrafo da AFP. O incêndio tinha coberto pelo menos 3.500 hectares de floresta e matagal na terça-feira de manhã, através do maciço de Maures: "Esta é a superfície coberta mas é demasiado cedo para estimar a superfície queimada", insistiram os bombeiros, enquanto as quedas de água por aviões e helicópteros foram retomadas, para além dos meios terrestres.

Luta difícil

"O fogo é muito grande, é um combate muito difícil", insistiu a comandante Delphine Vienco à AFP, sublinhando "as condições desfavoráveis, com vento forte e temperaturas elevadas", mesmo que o alerta de onda de calor tenha agora sido levantado no Var e nos Alpes-Marítimos.

De acordo com a última avaliação comunicada no Twitter pelos bombeiros de Var, as chamas já percorreram 22 km desde segunda-feira. Os bombeiros do Var, assistidos por colegas dos departamentos do Sudeste, lutaram durante toda a noite: "Conseguimos evitar que o incêndio chegasse a Garde-Freinet durante a noite", uma aldeia a cerca de vinte quilómetros de Saint-Tropez, explicou o comandante Vienco.

O Ministro do Interior Gérald Darmanin deverá visitar a área ainda hoje.

Se muitos países mediterrânicos foram afetados por incêndios graves este Verão - Grécia, Itália, Argélia, Espanha, Marrocos - a França e especialmente a Provença-Alpes-Côte-d'Azur, normalmente muito afetada no Verão, tinham sido relativamente poupados até agora. Mas este incêndio está a ser um dos mais importantes desta época na região.

O vento mistral que varreu a Provença na segunda-feira alimentou vários outros incêndios na entrada do parque nacional de Calanques perto de Marselha, e na península de Giens no Var, mas estes incêndios foram colocados sob controlo. No ano passado, um incêndio tinha devastado 1.000 hectares em Martigues, a oeste de Marselha, numa zona muito turística.

