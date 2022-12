A resposta chegou durante uma entrevista num programa australiano.

Com quem a PM da Finlândia preferia ir a um bar? Com Xavier Bettel

Foi durante a sua recente visita à Austrália que a Primeira-Ministra finlandesa Sanna Marin participou no programa de televisão "O Projeto". Durante a entrevista, acabou por escolher o Chefe do Executivo luxemburguês como o parceiro ideal para festejar.

Apesar de terem sido feitas perguntas mais sérias, como a adesão da Finlândia à NATO e as relações entre o Ocidente e a China, como relata a RTL, os jornalistas evocaram a polémica que envolveu Sanna Marin devido a um vídeo que circulou nas redes sociais e em que se via a Primeira-Ministra da Finlândia a dançar e a festejar com amigos.

Por isso, os jornalistas questionaram Sanna com que outro chefe de governo preferia ir até a um bar para festejar.

Sanna Marin respondeu que se tivesse de escolher, então preferia fazer-se acompanhar pelo Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel.

