O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a campanha presidencial nos estados do Nordeste com 62% dos votos, segundo a última sondagem.

Eleições

Com popularidade em queda, Bolsonaro visita o nordeste do Brasil fustigado por chuvas

AFP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a campanha presidencial nos estados do Nordeste com 62% dos votos, segundo a última sondagem.

O presidente Jair Bolsonaro, que assiste a um decréscimo da sua popularidade no nordeste empobrecido do Brasil, visitou a região na segunda-feira depois das fortes chuvas que deixaram mais de 90 mortos e 5.000 desabrigados nos últimos dias.

O presidente, que se candidata à reeleição em outubro, voou com vários membros do gabinete sobre áreas onde deslizamentos de terra soterraram dezenas de pessoas no estado de Pernambuco. A região sofre há uma semana de chuvas torrenciais.

“Infelizmente essas catástrofes acontecem”, disse Bolsonaro aos jornalistas no Recife, capital do estado. “Estamos todos obviamente entristecidos e estou aqui para expressar as minhas condolências às famílias das vítimas”, acrescentou.

A demonstração de apoio de Bolsonaro na região contrasta com a sua decisão de não interromper as férias na praia para visitar a Bahia no final do ano passado, quando fortes chuvas também deixaram vários mortos e muitas cidades submersas. Na ocasião, deputados da oposição e até aliados do governo criticaram a atitude do Chefe de Estado.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a campanha presidencial nos estados do Nordeste com 62% dos votos, segundo a última sondagem Datafolha divulgada na semana passada. Bolsonaro fica atrás com apenas 17% dos votos, o seu pior desempenho nas cinco regiões do país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.