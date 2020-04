Em quadrados desenhados no chão e com máscaras, centenas de pessoas manifestaram-se este domingo em Tel-Aviv.

Com distanciamento, israelitas manifestam-se contra Netanyahu

Centenas de pessoas manifestaram-se este domingo, 19 de abril, em Tel-Aviv, Israel. A pandemia do novo coronavírus não impediu que os israelitas saíssem à rua para protestar, mas desta vez os cuidados de saúde obrigaram a medidas excecionais, com os manifestantes a manterem entre si o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, em todo o mundo.

O protesto contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve lugar na praça Rabin, à noite, e , além do distanciamento social, os manifestantes usaram máscaras de proteção.

As manifestações ocorrem numa altura em que acontece novo impasse nas negociações para constituição do novo governo de Israel, entre Netanyahu e seu adversário, Benny Gantz.



No protesto deste domingo, os manifestantes pediram a Gantz que não viabilizasse um a formação de um governo de Netanyahu e reclamaram por mais democracia. Para os manisfetantes, uma coligação que mantenha o primeiro-ministro no poder, pode bloquear as investigações que correm atualmente contra si, por corrupção, e aumentar os poderes do partido Likud, que governa Israel há uma década.

No passado dia 16 de abril, e depois do fracasso da tentativa de formação da coligação entre Netanyahu e o líder da oposição, o presidente israelita, Reuven Rivlin, informou que iria transferir para o Knesset (o parlamento do país) a tarefa de formar, no prazo de 21 dias, uma coligação com vista à formação de um governo com maioria estável, com uma maioria absoluta de lugares no parlamento.



As eleições realizaram-se em março deste ano e pouco tempo depois começaram a registar-se no país os primeiros casos de covid-19, que levaram à imposição de medidas restritivas à liberdade de movimentos e circulação de pessoas, com impacto em várias atividades, como a justiça, com o adiamento do próprio julgamento de Benjamin Netanyahu.

Israel tem mais de 13 mil casos de infetados pelo novo coronavírus e 172 mortos.

