Colômbia. Supremo Tribunal ordena prisão preventiva para antigo presidente Álvaro Uribe

O antigo chefe de Estado colombiano vai ficar em prisão domiciliária preventiva acusado de crime de suborno e manipulação de testemunhas num caso que o envolve na criação de grupo paramilitar.

Caiu como uma bomba a decisão do Supremo Tribunal colombiano de ordenar, na terça-feira, a prisão preventiva domiciliária do antigo presidente Álvaro Uribe pelo crime de suborno e manipulação de testemunhas num dos vários casos judiciais que envolveram este político que governou entre 2002 e 2010 e que é o mentor do atual presidente.

A justiça está a investigar um caso em que várias testemunhas receberam uma indemnização em troca da prestação de depoimentos que teriam favorecido o atual senador. Entre estes testemunhos está o de um antigo paramilitar que, na primeira fase do julgamento, tinha apontado Uribe como um dos envolvidos no nascimento de um grupo paramilitar responsável por muitos assassinatos.

Esta é uma decisão sem precedentes na Colômbia. Uribe, fundador do atual partido no poder, o Centro Democrático, e referência política para o presidente Ivan Duque, detém actualmente um lugar no Congresso depois de se ter tornado, em 2018, no senador mais votado na história do país.

O caso data de 2012 quando apresentou uma queixa contra o senador de esquerda, Iván Cepeda, perante o Supremo Tribunal por uma alegada conspiração, com falsas testemunhas nas prisões colombianas, para o envolver nas atividades dos grupos paramilitares. O Supremo Tribunal, contudo, absteve-se de processar Cepeda e, em vez disso, pediu uma investigação a Uribe por suspeita de ter manipulado testemunhas contra o congressista do Pólo Democrático.

O próprio Uribe confirmou a decisão do tribunal através das redes sociais. "A privação da minha liberdade causa-me profunda tristeza pela minha mulher, pela minha família e pelos colombianos que ainda acreditam que fiz algo de bom pelo país", escreveu ele na sua conta no Twitter. "O Senador Uribe Vélez servirá a privação de liberdade na sua residência e a partir daí poderá continuar a exercer a sua defesa com todas as garantias de direito a um processo justo", declarou o tribunal horas mais tarde. A decisão foi justificada com "possíveis riscos de obstrução à justiça" e foi aprovada por unanimidade.

A investigação centra-se nesta fase em determinar se pessoas ligadas a ele, tais como os seus advogados, e com o seu consentimento, pagaram dinheiro e ofereceram benefícios judiciais aos ex-paramilitares para os levar a mudar as suas declarações. A queixa original de um paramilitar afirma que foi criado um grupo de autodefesa numa propriedade anterior pertencente à família Uribe. O grupo era o Los 12 Apóstoles, que, entre as ameaças à população, conluio com as forças de segurança, detenções e uma estreita relação com Santiago Uribe, irmão do ex-presidente, operou, de acordo com um grupo de testemunhas, numa propriedade familiar.

A decisão do Supremo Tribunal tinha sido precedida desde o dia anterior por uma forte controvérsia envolvendo declarações de funcionários do alto governo, do Centro Democrático, dos órgãos judiciais e do próprio presidente Duque que pôs em causa a decisão da justiça. "Serei sempre um crente na inocência de Álvaro Uribe", declarou o chefe de Estado. Na terça-feira à tarde, reiterou numa declaração na sede do governo, a sua defesa da "inocência e da honra de alguém que, com o seu exemplo, ganhou um lugar na história da Colômbia".

Os setores da oposição consideraram, aliás, os vários pronunciamentos presidenciais como uma pressão sobre a justiça. O senador Cepeda, filho de um senador comunista assassinado, tinha pedido ao Centro Democrático "para cessar as suas tentativas de intimidar e pressionar os juízes do tribunal", e a Duque para se comportar como um chefe de Estado "e não como um defensor público do seu mentor político".

Por volta da meia-noite de segunda-feira, todos os tribunais superiores emitiram uma incomum declaração conjunta apelando ao respeito pelo ramo judicial e pela sua independência. "As decisões judiciais podem ser contestadas em instâncias jurídicas. Assim, é inaceitável desqualificar as decisões judiciais a serem adotadas e sem conhecer o seu conteúdo, significado ou alcance", declararam.

Uribe é provavelmente o político que mais divide a sociedade colombiana. Amado e odiado, e oponente convicto dos acordos de paz de 2016 com a guerrilha FARC alcançados pelo seu sucessor, Juan Manuel Santos, o uribismo representa as posições da extrema-direita. Durante os seus dois mandatos, promoveu uma política de segurança que foi aplaudida pelos setores mais conservadores e que foi terreno fértil para os chamados falsos positivos, centenas de execuções extrajudiciais de civis posteriormente apresentadas pelos militares como guerrilheiros mortos em combate em troca de benefícios. De acordo com um relatório da Procuradoria-Geral publicado no ano passado, houve pelo menos 2.248 execuções extrajudiciais entre 1998 e 2014, embora 97% dos casos tenham ocorrido entre o primeiro e o segundo mandatos de Uribe.

