Colômbia. Balanço de manifestantes mortos sobe para 10

Bruno Amaral de Carvalho

Várias cidades colombianas viveram mais uma noite de protestos que acabaram em confrontos por parte da polícia depois da violência das autoridades contra o advogado Javier Ordóñez que morreu depois ter sido vítima de repetidos choques elétricos com uma pistola taser da polícia em Bogotá.

Nos protestos que começaram na noite de quarta-feira e que se prolongaram na última noite, a polícia matou até ao momento 10 manifestantes. Bogotá, Medellín e Barranquilla foram palco de distúrbios que bloquearam muitas das suas ruas e estradas.

Com receio de que a declaração de um recolher obrigatório não evitasse a revolta da população e desse carta branca às autoridades para provocar mais vítimas, a autarca de Bogotá, Claudia López, decidiu não avançar com a medida. Até ao momento, para além de 10 mortes, há a registar 403 feridos.

A revolta eclodiu depois de circular um vídeo nas redes sociais que mostrava um homem a ser violentamente detido. A vítima foi um pai de família, Javier Ordóñez, advogado de de 44 anos, que morreu pouco depois. O corpo terá sido largado pelas autoridades à entrada de um hospital.

As imagens mostram um homem a suplicar à polícia para que pare de lhe disparar com uma pistola elétrica taser. Terá sido atingido 10 vezes. Precisamente no dia escolhido pela Colômbia para celebrar os direitos humanos.



Só no primeiro dia, os protestos deixaram destroços por todas as partes e confrontos com a polícia que resultaram em sete civis mortos e 50 feridos, para além de 30 agentes que tiveram de ser também assistidos. Segundo fontes policiais, foram destruídas 53 esquadras da polícia. Destas, 17 ficaram carbonizadas. A cidade despertou esta sexta-feira, novamente, com dezenas de autocarros em cinzas e barricadas em todas as esquinas.

