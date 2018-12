Manifestações perdem força, mas reúnem milhares em cidades como Bordéus, Toulouse, Paris ou Lyon.

Coletes amarelos prosseguem protestos

A mobilização está em perda, mas as manifestações do movimento dos coletes amarelos prosseguem pelo sétimo sábado consecutivo em cidades como Marselha, Bordéus, Lyon, Toulouse ou Paris.

Segundo a agência France Presse, em Marselha reuniram-se cerca de mil elementos ligados ao movimento com palavras de ordem como "Macron, démission!" e insistindo no referendo de iniciativa cidadã (RIC). Alguns confrontos entre manifestantes e forças da ordem acabaram por acontecer, tendo a polícia recorrido a gás lacrimogéneo para repelir os coletes amarelos.



O diário Le Monde dá conta ainda de concentrações previstas para outras cidades francesas como Bordéus, Paris, Lyon ou Toulouse, mas sempre com números mais reduzidos do que em semanas anteriores. A publicação recorda que, no passado sábado, houve "38.600 manifestantes em França" contra os "66 mil de uma semana antes" ou os "282 mil do sábado inicial, a 17 de novembro".



