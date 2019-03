Uma mulher e uma criança foram salvas pelos bombeiros.

Coletes amarelos. Incêndio causa 11 feridos

Um fogo posto numa agência bancária durante a manifestação dos coletes amarelo em Paris causou ferimentos em 11 pessoas, segundo relata a agência France Presse, tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros para resgatar uma mulher e a sua filha do apartamento no último andar do edifício.



Tudo aconteceu, segundo relata o diário Le Monde, num prédio na esquina do boulevard Roosevelt com a rue du Colisée, próximo dos Campos Elísios. A polícia indica que estão cerca de oito mil manifestantes nas ruas dos quais "1.500 são super violentos", tendo havido já 82 detenções.

Entretanto, a cerca de três quilómetros do Arco do Triunfo, está a decorrer a marcha do século, uma manifestação em defesa do clima e em ambiente pacífico que também inclui diversos coletes amarelos entre os participantes.



