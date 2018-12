A foto foi postada a 1 de dezembro pelo fotógrafo russo Ilya Varlamov, na sua conta de Instagram e está carregada de símbolos. O jornal francês Libération já confirmou a autenticidade da mesma.

Coletes amarelos: A foto da revolta que se tornou viral

Uma foto carregada de simbolismo. Foi o que Ilya Varlamov, fotógrafo russo, captou no sábado passado em Paris, dia 1 de dezembro. Uma mulher, dentro de um Burger King, cadeia norte-americana de fast-food, situada na praça Wagram a poucos metros dos Campos Elísios, consegue capturar num só momento uma imagem que que contém várias mensagens em si. A imagem foi tirada enquanto decorriam as manifestações dos 'coletes amarelos' no centro da capital francesa.



Dentro do estabelecimento uma rapariga sorridente que parece estar a tirar uma selfie como se lá fora a vida corresse bem. Do outro lado do vidro, lá fora, um militar prepara-se para abandonar o estabelecimento envolto numa nuvem de fumo devidos aos disparos de gás lacrimogéneo pela polícia para conter os avanços dos manifestantes. Dois mundos O fotógrafo publicou a foto na sua conta de Instagram há poucos dias atrás, e foi partilhada e comentada por milhares de utilizadores que tentam descortinar os seus vários significados:



Um dos internautas que partilhou a foto escreveu mesmo: "Raramente uma imagem capta de uma forma tão exata o espírito de uma era. Uma empresa de fast-food global sem escrúpulos; obsessão compulsiva com redes socais; alegria no caos. Tudo separado por um vidro. A luta social contra globalismo destrutivo e a incompetência política; fumo translúcido a obscurecer a vontade do povo".

Segundo o jornal Liberátion foi, aliás, neste mesmo Burger King que horas antes vários manifestantes se terão abrigado, após ter forçado a entrada, para fugir ao gás lacrimogéneo. O jornal confirmou também a autenticidade da foto, e escreve que a rapariga aparece também num vídeo postado por Varlamov na sua conta de YouTube no dia 2 de dezembro (em baixo):







