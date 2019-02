Português atingido durante a manifestação em Paris no passado dia 26 de janeiro fez a revelação através do Facebook e afirmou: "Macron, a Justiça vai fazer-te pagar!".

Colete amarelo Jérôme Rodrigues perde visão no olho direito

Português atingido durante a manifestação em Paris no passado dia 26 de janeiro fez a revelação através do Facebook e afirmou: "Macron, a Justiça vai fazer-te pagar!".

"Não há nada a fazer: acabo de sair de uma consulta no médico e disse-me que acabou, não voltarei a ver" - as frases foram ditas à France Info e pertencem ao português Jérôme Rodrigues, um dos rostos mais conhecidos dos coletes amarelos que foi atingido no olho direito pela polícia durante uma manifestação em Paris no passado dia 26 de janeiro. Rodrigues escreveu a informação também na sua página do Facebook e deixou uma mensagem dirigida ao Presidente francês: "Macron, a Justiça vai fazer-te pagar! Por mim e por todos os outros feridos!", referiu.



Rodrigues, que foi logo assistido no local e transportado ao hospital, teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica que se prolongou por cinco horas e apresentou queixa contra o Estado francês depois do incidente.



Recorde-se que, durante as manifestações do passado dia 9 na capital francesa, um manifestante ficou sem a mão direita devido a uma granada.



Desde o passado mês de novembro, numa sequência de 13 sábados consecutivos, que o movimento dos coletes amarelos promove manifestações não só em Paris, mas um pouco por toda a França para contestar a subida no preço dos combustíveis e a perda de poder de compra dos cidadãos, assumindo depois outras dimensões da vida social.



Devido às intervenções policiais e à violência que se gerou, dez pessoas morreram e milhares ficaram feridas, além de terem sido realizadas inúmeras detenções.



